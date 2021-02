Maribor s cirkusom, Olimpija z redom

Koper le še za Evropo

Novinec Perović odločil na Bonifiki Izidi 20. kroga – Domžale : Maribor 3:3 (Rok Kornaveter avt., 14, Senijad Ibričić 23., 11-m, Dario Kolobarić 44.; Alexandru Cretu 19., 70., Rudi Požeg Vancaš 67.), Koper : Olimpija 1:2 (Matej Palčič 50, Timi Max Elšnik 28., Mihailo Perović 57.), Bravo : Gorica 0:0, Mura – CB24 Tabor večerna tekma, Aluminij – Celje 17. t. m.; pari 21. kola: Maribor – Bravo, Gorica – Koper, CB24 Tabor – Aluminij (vsi 13. t. m.), Celje – Domžale, Olimpija – Mura (oba 14. t. m.).

Lestvica 1. SNL Maribor 20 11 6 3 41:26 39



Olimpija 20 11 5 4 27:15 38



Mura 19 9 6 4 24:13 33



Koper 20 8 6 6 29:25 30



Domžale 20 6 8 6 29:27 26



Bravo 20 6 8 6 19:21 26



Tabor 19 7 3 9 23:26 24



Celje 19 6 5 8 20:21 23



Aluminij 19 3 6 10 15:32 15



Gorica 20 2 5 13 12:33 11

Podatek, da je kar 17 slovenskih nogometašev igralo v začetnih enajstericah Maribora (8) in Olimpije (9), je bil eden od vrhuncev 20. kroga 1. SNL. Drugi je bil srhljivi razplet v domžalskem derbiju, polnem nerodnosti (3:3), v katerem je Maribor prišel od polomije do roba polnega izkupička. Tretji pa imenitni in zmagovalni (2:1) ognjeni krstna Olimpijinem trenerskem stolčku na vselej neugodni Bonifiki.Kdo ima večji cirkus, Maribor ali Olimpija? To je bilo le eno od pomenljivih vprašanj po prvih tekmah vodilnega dvojca in vse kaže, da tudi velikih tekmecev v boju za prvaka. Na igrišču so ga uprizorili vijolični. Mariborčani so izpeljali prvih 45 minut, kot da bi šlo za diverzijo. Najprej nesrečno podstavljena glavaza vodstvo Domžal, nato naivno posredovanjeza prekršek za enajstmetrovko, ki jo je v gol spremenil, nato pa še redko videno nerodno posredovanje mladegaza deveti gol. Vmes jeprvič izenačil.»Kaznovani smo bili za vse napake, a odziv v drugem polčasu je potrdil, da imamo ekipo, ki zna odgovoriti na ustrezen način,« je po trilerju razmišljal trener. Argentinec se igra z živci in potrpljenjem navijačev z menjavanjem enajsterice, ki je po vstopu obehin, le dobila ostrino in domišljijo. Kolikor je bilo cirkuškega v prvih 45 minutah, pa je bilo v drugih tudi šampionskega. Tudi zmaga Maribora ne bi bila nezaslužena in obratno. A Domžalčani so zamudili še eno veliko priložnost in izgubili pomembni dve točki v boju za evropsko vozovnico.Za naslov prvaka se ne bo potegoval sicer igralsko močni, a hitrostno omejeni Koper. Olimpija je marsikoga navdušila s svojo enostavnostjo in učinkovitostjo ter slovensko podobo. Le kaj je boljšega in bolj spodbudnega kot premagati tekmeca s slovenskimi igralci in povrhu pokazati zelo solidno igro?»Iz tekme v tekmo bo še boljša,« zagotavlja trener Stanković. Zmagovalec pa je bil zato, ker je na tako pomembni tekmi pripravil igralce, da jih ni bilo strah. Bili so disciplinirani in organizirani. Rezerv je še veliko, najmočnejša aduta moštvainsta dobila močno podporo v obeh strelcih, v črnogorskem novincuin kapetanuz bolj napadalno vlogo.Fronta za prvaka je odprta, ali se bosta na njej spopadla le Maribor in Olimpija, pa bo znano že v nedeljo, ko bo v Stožicah gostovala tretjeuvrščena Mura. Gorica pa je s točko v Sp. Šiški začela boj za obstanek. Včerajšnja tekma v Kidričevem je bila zaradi sneženja preložena na 17. t. m.