Maribor poln energije v derbi na Bonifiko

Nogometaši Maribora so uspešno ubranili prvo mesto na lestvici SNL in si z drugo zaporedno zmago povečali samozavest pred četrtkovim derbijem 24. kroga na koprski Bonifiki. Štajerci bi z morebitno novo zmago enemu tekmecu že prizadejali napol usoden poraz v boju za naslov prvaka. Vijolični so se hitro odzvali po porazu na klasiki v Stožicah in potisnili v pozabo klavrno podobo v derbiju z Olimpijo s šestimi točkami iz dveh tekem. Tabor je padel v Ljudskem vrtu po zaslugi srbskega napadalca – Ognjen Mudrinski je zabil oba gola za zmago vodilne ekipe lige. Prvič je začel akcijo Đorđe Ivanović, žogo pa je Mudrinskemu podaljšal Nemanja Mitrović, drugič je Mudrinski – po akciji Marka Alvirja – matiral vratarja Jana Koprivca po samostojnem preigravanju. Štajerci bi lahko zabili še kakšen gol. »Fantje so igrali, kot smo se dogovorili. To so bili pravi odnos na igrišču, prava taktika in ustrezna zbranost. Ob vsem tem me najbolj veseli, da premoremo veliko rezerve. V naslednjih dneh in tednih bomo še močneje delali na tem, da bi lahko igrali osredotočeno vseh 90 minut in v naši igri ne bi bilo nihanj, ki so lahko usodna v tekmah z najboljšimi,« je ocenil mariborski trener Radovan Karanović.

Prva letošnja zmaga Celja Izidi 23. kroga – Celje: Aluminij 3:2 (David Zec 17., Mićo Kuzmanović 67., Grigorij Morozov 84.; Martin Šroler 64.-11-m, 77.), Domžale: Bravo 3:0 (Arnel Jakupović 14., 62., Benjamin Markuš 56.), Maribor: CB24 Tabor Sežana 2:0 (Ognjen Mudrinski 18., 51.), Mura: Kalcer Radomlje 0:2 (Tomislav Mrkonjić 31., Ivan Šarić 57.), Olimpija : Koper 2:2 (Mustafa Nukić 14., Ivan Prtajin 85.; Maks Barišić 38., Osuji 60.). Vrstni red strelcev: 12 – Maks Barišić (Koper), 11 – Ognjen Mudrinski (Maribor); 9 – Mustafa Nukić (Olimpija); 7 – Kaheem Parris (Koper); podajalci: 6 – Mitja Lotrič (Mura); 5 – Tomislav Tomić, Ivan Božić (oba Celje), Maks Barišić, Gregor Sikošek (Maribor); pari 24. kroga: Aluminij – Domžale (torek), Kalcer Radomlje – CB24 Tabor Sežana, Mura – Celje (sreda), Bravo – Olimpija, Koper – Maribor (četrtek).

Prva liga Telemach Maribor 23 14 3 6 36:2 45 Koper 23 12 6 5 39:29 42 Olimpija 23 12 5 6 28:22 41 Bravo 23 9 7 7 23:21 34 Domžale 23 9 6 8 32:28 33 Mura 23 8 9 6 29:30 33 Radomlje 23 7 4 12 30:37 25 Celje 23 7 4 12 25:32 25 Tabor 23 5 5 13 21:26 20 Aluminij 23 4 7 12 21:36 19

Ne le goli, tudi vpliv

Njegove misli je v analizi po tekmi zasedal Mudrinski, 30-letni napadalec iz Srbobrana v južni Bački v Vojvodini. »Ne gre le za gole, pri njem je treba poudariti dober vpliv na moštvo. Želim mu, da bi mu goli prinesli dodaten motiv za še boljše nadaljevanje drugega dela prvenstva,« je dodal Karanović, potem ko je Mudrinski – Mariboru ga je posodila poljska Jagiellonia – zabil svoj 10. in 11. gol v sezoni ter vsaj začasno na vrhu lestvice strelcev ujel koprskega aduta Maksa Barišića. V četrtek popoldne bo torej dodatno zanimivo, da se bosta v derbiju kroga pomerila prav Koper in Maribor, tudi Barišić in Mudrinski se bosta lahko »pogovorila« o boju za strelsko krono. Tačas ne cvetijo le vijolice, odlično so krenili v sezono tudi Domžalčani, ki jih vodi trener Dejan Djuranović. Pozimi niso posegali v moštvo, kar se jim obrestuje z večjo uigranostjo. Derbi Ljubljanske kotline ob Kamniški Bistrici je z visokim izidom 3:0 pripadel gostiteljem – z dvema goloma in podajo je zablestel Arnel Jakupović –, Bravo bo iskal srečo drugod.