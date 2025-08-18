Maribor po petih kolih tam kot pred letom dni

Vstop v drugo devetino sezone slovenskega nogometnega prvenstva je izpostavil nekatere klube pri vrhu in dnu lestvice 1. SNL. Potem ko so Mariborčani zapravili »dobljeno« zmago v tekmi z Bravom, Domžalčani pa doživeli razpad sistema v Murski Soboti, se zdi, da spremljamo déjà vu minule sezone, ko sta se borila za vrh predvsem Olimpija in Celje, na dnu pa so večino časa kotirale prav Domžale.

Štajerci gojijo najvišje ambicije v boju za naslov prvaka in tudi njihovi navijači bodo v tej sezoni težko zahtevali manj od naslova prvaka. Toda v dvoboju z Bravom so izgubili (novi) dragoceni točki na tej poti. V bolj slabo uteho jim je lahko, da so zabili gol več kot ob zadnjem obisku nekdanjih Šiškarjev – letošnjega februarja so namreč Ljubljančani v Ljudskem vrtu zmagali s 3:2 –, prav tako so lahko veseli, da za goste ne igra več njihov nekdanji prvi ostrostrelec Matej Poplatnik, ki se je pred dnevi preselil v Celje.

Trener Brava Aleš Arnol je bil dobre volje. FOTO: Mediaspeed

Prva liga Telemach Celje 4 4 0 0 12:1 12 K. Radomlje 5 3 0 2 8:6 9 Olimpija 4 3 0 1 7:6 9 Maribor 5 2 2 1 10:8 8 Bravo 5 2 1 2 10:8 7 Koper 4 2 1 1 7:5 7 Aluminij 4 2 1 1 5:6 7 Mura 5 1 1 3 4:7 4 Primorje 5 1 0 4 5:12 3 Domžale 5 0 0 5 4:13 0

Tanrivermiš: Kako naj ne bom razočaran?

»Kako naj ne bom razočaran? Svojim navijačem smo želeli podariti zmago, saj v tej sezoni še nismo zmagali v Ljudskem vrtu. Dve napaki, ki se nam na takšni ravni, kot je prva liga, ne smeta pripetiti, sta nas stali zmage. Močno smo razočarani,« je po tekmi povedal trener Maribora Tugberk Tanrivermiš.

Pod Kalvarijo so gostitelji res preživljali pravo kalvarijo. Že v 19. minuti so prejeli prvi gol in odšli na odmor ob glasnih žvižgih s tribun. Nato so se odzvali, kot se od njih pričakuje in sestavili svojih morda najboljših trideset minut v tej sezoni. Zdelo se je, da bi lahko v prihodnjih dneh in tednih lažje (za)dihali. Maribor je imel namreč v rokah vodstvo s 3:1: evrogol s 30 metrov je zabil novinec Eric Taylor, dva pa mojstrsko primaknil Benjamin Tetteh.

Mariborski trener Tugberk Tanrivermiš še ni našel prave poti do zbiranja točk. FOTO: Mediaspeed

Toda vijoličasti so bili ob zmago v 94. minuti, ko je zabil gol za 3:3 19-letni rezervist gostov Rok Kopatin, sedem minut prej je unovčil kazenski strel Ghislain Baboula, potem ko je igral z roko Čedomir Bumbić. Slednji uživa v očeh Turkov na levem boku večjo kakovost od nekdanjega slovenskega reprezentanta Gregorja Sikoška.

Vratar gostov Uroš Likar je imel v drugem polčasu veliko dela. FOTO: Mediaspeed

»Škoda, priigrali smo si dovolj priložnosti za to, da bi v drugem polčasu zabili več kot tri gole, Bravo nas v tem obdobju ni ogrozil. Nisem dobil vtisa, da bi se igralci prehitro zadovoljili z vodstvom s 3:1. Poudarjam, šlo je za dve situaciji v zadnjih minutah, ki bi ju morali rešiti bolje,« je dodal Tanrivermiš, ki je pri izidu 2:1 potegnil iz igre Arbija Soudanija, pri vodstvu s 3:1 še Benjamina Tetteha. Morda je s tem prehitro prekinil pritisk na zadnjo linijo Brava, drugi nogometaši Maribora vendarle ne premorejo kakovosti njune ravni.

Radomljani ne popuščajo Izidi 5. kola: Kalcer Radomlje – Primorje 3:1 (400; Malenšek 73. 76., Martinčič 81.; Zavnik 70.), Mura – Domžale 3:0 (2000; Bobičanec 8., Vizinger 48., Pasević 92.), Maribor – Bravo 3:3 (2000; Taylor 48., Tetteh 52., 79.; Nuhanović 19., Baboula 87./11 m, Kopatin 94.), Aluminij – Celje, Olimpija – Koper; pari naslednjega kola, petek: Domžale – Aluminij (20.15); sobota: Koper – Mura (17.30), Maribor – Kalcer Radomlje (20.15); nedelja: Primorje – Olimpija (17.30), Bravo – Celje (20.15).

Jug napadel soigralca

Kako velik je bil šok po zapravljeni zmagi Štajercev, priča tudi nezadovoljstvo nekaterih po koncu tekme. Vratar Ažbe Jug se je želel opazno fizično »pogovoriti« s soigralcem Bradleyjem Mbondom. Logično, NK Maribor je zbral po petih kolih natančno toliko točk kot lani, ko je moral nato kmalu oditi trener Ante Šimundža – osem.

Bravo se je z remijem »vrnil med žive«, potem ko je v prejšnjem kolu izgubil z Aluminijem. To mu je uspelo brez pomoči napadalca Mateja Poplatnika, ki je v majici Šiškarjev pustil odličen pečat, v 78 tekmah je zbral 31 golov: 24 v 1. SNL, šest v pokalu, enega v kvalifikacijah za konferenčno ligo.