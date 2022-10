Maribor je prava odskočna deska

Skoraj šest mesecev je minilo od zadnje tekme slovenskih rokometašev in bolečega poraza v Srbiji, toda ta ni bil usoden, saj je Slovenija kasneje dobila povabilo Mednarodne rokometne zveze in bo januarja prihodnje leto nastopila na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Da t. i. wild card ni bil dan zgolj na lepe oči, bodo reprezentanti Uroša Zormana začeli dokazovati v kvalifikacijah za EP 2024 v Nemčiji. Prva ovira ob vračanju na pota stare slave bo Bosna in Hercegovina, nocojšnja tekmica v mariborski dvorani Tabor (20.00).

Ko so Slovenci 16. aprila zapuščali Kragujevac, se je zdelo, da so se dotaknili dna, in to šest let po nastopu na OI v Riu, pet let po bronu na SP v Franciji in dve leti po polfinalu EP na Švedskem. Sledili so neprepričljiv nastop na SP 2013 v Egiptu, polom na kvalifikacijskem turnirju za OI v Berlinu ter blamaža na EP 2022 na Madžarskem ... Čas je, da se krivulja spet začenja dvigovati in vrhunec doseže na OI v Parizu čez dve leti, so odločni v slovenskem taboru, prepričani, da ima reprezentanca dovolj kakovosti, znanja in izkušenj.

616 golov je za Slovenijo doslej dosegel Jure Dolenec, rekorder je Luka Žvižej s 702.

Malce bolj je vprašljiv morda še najbolj pomemben kamenček v rokometnem mozaiku – volja in želja po dokazovanju. Da ju Slovenci premorejo dovolj, bodo želeli potrditi v kvalifikacijah za EP, kjer jim pripada vloga favoritov v nekakšni regionalni skupini z BiH, Kosovom in Črno goro. Po tekmi z BiH bo v nedeljo še gostovanje v Prištini, s Črno goro, krvnico iz Debrecena, se bodo srečali šele po mundialu, ki ga bodo začeli v Katovicah in se želeli prebiti v Krakov.

Zorman se ni mogel izogniti težavam s poškodbami, prekrižati je moral Boruta Mačkovška, Gašperja Marguča in Tadeja Mazeja, prišle so dostojne zamenjave v Aleksu Kavčiču, Domnu Novaku in Darku Cingesarju. Težava je bila v tem, da so reprezentanti z vseh koncev in krajev Evrope (v ekipi so samo trije igralci slovenskega DP, Aleks Vlah, Cingesar in Stefan Žabić) kapljali od nedelje do torka, ko sta iz Barcelone z zamudo v mariborski hotel Draš pod Pohorjem prispela Blaž Janc in Domen Makuc.

Zorman: Razmišljati moramo o sebi

Vsi skupaj si obetajo, da jim bodo na novi poti ob strani stali navijači, Mariborčani so ne nazadnje v preteklosti že dokazali, da imajo radi rokometno reprezentanco, prenovljena dvorana Tabor bo ponudila dobro vzdušje. Ekipa BiH je precejšnja neznanka, doživela je veliko sprememb. Nazadnje sta se reprezentanci bivših jugoslovanskih republik pomerili januarja 2008 v Kopru, kjer je vrsta zdaj pokojnega Mira Požuna zmagala z 29:28.

»Iz tekme v Kragujevcu, ki je bila boljša od celjske, moramo graditi naprej. To sem dejal tudi fantom,« pravi selektor Zorman, ki ga bolj kot tekmeci zanimajo njegovi fantje: »V prvi vrsti moramo biti osredotočeni nase, se boriti v obrambi in biti strpni v napadu.« Evropski prvak Janc dodaja: »Na obeh tekmah smo favoriti, bo pa treba to pokazati na igrišču. Vse drugo kot dve zmagi bo razočaranje. V zadnjem letu nismo upravičili pričakovanj, zato je zdaj pravi čas, da stopimo skupaj in se vrnemo tja, kjer smo nekoč že bili.«