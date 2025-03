Maribor je Olimpijin nič od nič spremenil v -3

Maribor se je v 24. krogu 1. SNL vrnil v šampionsko bitko, Olimpija je v štirih dnevih izgubila šest točk prednosti in je v kriznem obdobju. Slovensko nogometno prvenstvo se je zakuhalo po zmagi vijoličnih v Ljudskem vrtu, ki ga je v 77. minuti odločil alžirski mojster El Arabi Soudani. Vijolični so si v slabem derbiju zaslužili tri točke, zaslužili so si prvo zmago nad velikimi tekmeci v tej sezoni, njihov zaostanek za zeleno-belimi znaša le še tri točke.

Olimpijina pot v »pekel« se ni začela z izključitvijo Španca Manuela Pedreña v 50. minuti, kot je po tekmi pojasneval trener Victor Sanchez. Njena neigra in trenerjev strah sta izzivala nesrečo in jo je na koncu tudi izzvala.

Mariborski nogometaši so bili bolj nabrušeni od Olimpijih. FOTO: Miloš Vujinovič/mediaspeed

»Nadzirali smo vse. Edino priložnost smo jim poklonili,« je še dodal Španec. Res je, tudi vijolični niso blesteli, bili so le za odtenek bolj bojeviti in motivirani, želeli so več. Edino, a res imenitno priložnost v prvem polčasu je zapravil Benjamin Tetteh, ko se Pedreño, Marcel Ratnik in »podajalec« Ahmet Muhamedbegović niso najbolje razumeli. V tretjem derbiju v tej sezoni je Maribor z igralcem več stiskal in bil nagrajen. Toda znova po zaslugi Ljubljančanov. Ratnikov odziv po izbijanju žoge po kotu je bil prepočasen, Soudani ni bil v nedovoljenem položaju in je z 8 metrov mojstrsko ter iz obrata dobesedno zabil žogo v mrežo. Matevž Vidovšek, Olimpijin rešitelj iz prvega polčasa v dvoboju iz oči v oči s Tettehom, je bil nemočen.

»Lahko bi zadeli še prej in tudi zmaga bi lahko bila še višja,« je bil ponosen mariborski trener Boštjan Cesar. Svojo prvo zmago v velikih derbijih je delil z igralci, navijači. Mariborska zmaga je pomembna tudi iz točkovnega zornega kota. Štajerci bi bili v primeru enakega števila točk na koncu prvenstva prvaki, če jih tudi v zadnjem derbiju, 3. maja v Stožicah, Ljubljančani ne bi premagali.

Celjani le rešili točko Izidi 24. kroga: Maribor – Olimpija 1:0 (9500; Soudani 77., rdeča kartona: Elmaz 85., 2RK; Pedreño 50., 2RK), Bravo – Nafta 1:1 (300, Poplatnik 51.; Pihler 12.), Domžale – Koper 2:3 (350; Vučkić 36., Šturm 76., 11-m,; D. Jurić 21., 46., 11-m, T. Jurić 90.; rdeči karton: Pabai 88., 2RK), Mura – Kalcer Radomlje 2:0 (1507; Vrbanec 23., Maroša 26.), Celje – Primorje 2:2 (Kvesić 27., Kučys 90.+3; Suljanović 55., Rafiu 70.). Vrstni red strelcev: 12 – Florucz (Olimpija), 9 – Poplatnik (Bravo), D. Jurić (Koper), Kučys (Celje), 8 – Šturm (Domžale), Maroša in Vizinger (oba Mura). Pari 25. kroga: Radomlje – Bravo (11. t. m.), Primorje – Maribor, Olimpija – Mura (oboje 12. t. m.), Nafta – Domžale (13. t. m.), Koper – Celje (preloženo).

Res le nezrelosti in neizkušenost?

V predvidevanjih pred tekmo se slovenski rekorder po številu tekem za reprezentanco ni zmotil. »Vedel sem, da bo Olimpija igrala svojo tekmo, zaprto. Narekovali smo visok ritem od prve do zadnje minute. Zmaga je bila zaslužena. Olimpija si ni priigrala niti ene priložnosti, že tri prvenstvene tekme nismo prejeli gola. Moštvo raste iz tekme v tekmo, sami smo si ustvarili visok zaostanek, sami bomo odločali o sebi. Ne bomo popuščali,« je bil razpoložen 42-letni Ljubljančan.

Prva liga Telemach Olimpija 24 15 6 3 39:11 51 Maribor 24 14 6 4 44:19 48 Bravo 24 12 8 4 39:26 44 Koper 24 12 5 7 35:22 41 Celje 24 10 6 8 46:36 36 Mura 24 8 6 10 26:28 30 Primorje 24 7 6 11 26:42 27 Radomlje 24 6 4 14 24:43 22 Nafta 24 3 7 14 16:40 16 Domžale 24 4 4 16 20:48 16

Olimpijin hud zdrs v štirih dnevih je res težko razložiti. Še pred tednom dni je bila nedotakljiva in neulovljiva, šampionska proti prvakom Celjanom, prvi strelec in najboljši igralec 1. SNL Raul Florucz neustavljiv, proti Domžalčanom in Mariborčanom je bila slaba, uboga, Florucz včeraj neviden in odrezan. Pomembne tekme z igralcem manj po izključitvah se kar vrstijo, drugi veliki derbi zapored so končali z desetimi možmi na igrišču, niti poznejša, za lase privlečene izključitev mariborskega Turka (drugi rumeni karton) Bartuga Elmaza na igralni zasuk ni mogla več vplivati. Bila je le »tehnični popravek« sicer solidnega sodnika Davida Šmajca za številčno izenačenje.

»Ne gre za nedisciplino, temveč za pomanjkanje zrelosti in izkušenj,« je ocenil Sanchez, Ratnik je trenerju prikimal, a odločno sporočil: »Dovolj smo močni, da bomo zadržali prednost in jo še povečali.«