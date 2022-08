Manjkale Laurine in Zaline točke

V Čenaju se je dramatično iztekla šahovska olimpijada. V odprti konkurenci je presenetljivo slavila mlada zasedba Uzbekistana, ki je za konec ugnala favorizirano Nizozemsko pod vodstvom supervelemojstra Aniša Girija. Ob uigrani ekipi je treba zasluge za senzacionalno uzbekistansko slavje pripisati še selektorju Ivanu Sokolovu. Velemojster bosanskega rodu ima za sabo uspešno igralsko kariero, je dobitnik kolajn z največjih prvenstev, obenem tudi avtor številnih šahovskih knjig – torej človek z vsemi potrebnimi izkušnjami za ustvarjanje legend.

V zadnjem kolu je v boju za odličje zmagala še Armenija, ki takisto ni sodila v ožji krog favoritov. Tretje mesto je šlo Indiji 2 na krilih neverjetnega 16-letnega čudežnega dečka Domaraja Gukeša, ki je s stoodstotnim izkupičkom do 8. kola podrl vse rekorde na olimpijadah. Kljub grenkemu porazu v predzadnjem kolu proti Uzbekistancu Abdusatorovu je z izjemnimi 9 točkami iz 11 partij postal najboljši igralec na prvi šahovnici. Med največje osmoljence sodijo tretji nosilci Norvežani z Magnusom Carlsenom na čelu. Končno 60. mesto bodo poskušali čim prej pozabiti.

V ženski konkurenci se je zgodil velik preobrat, saj ni zmagala favorizirana Indija, ki je prepričljivo vodila vso olimpijado. Z bolečim porazom v zadnjem kolu proti ZDA so gostiteljice osvojile 3. mesto. Prvakinje so s prepričljivo zmago nad Poljakinjami v zadnjem kolu postale Ukrajinke. Jedro ekipe so sestavljale sestri Muzičuk in Ana Ušenina. Srebro je pripadlo Gruziji. Posebej velja omeniti Poljakinjo Olivio Kiolbasa s sanjskimi 9,5 točke iz 11 partij.

Zdaj čas za analizo

Diagram (10. 8.) FOTO: Šzs

Slovenska moška zasedba s porazom v zadnjem kolu ni izboljšala začetnega izhodišča. Izgubili so proti Braziliji. Z drugačnim razpletom bi lahko Šubelj in Dobrovoljc osvojila normi za osvojitev višjih naslovov. Končno oceno nastopa bo podal selektor, a dejstvo je, da se pozna izostanek velemojstrov Leniča in Škoberneta. Pomladitev ekipe terja svoj čas, dotlej pa se lahko tolažimo z mislijo, da si naši fantje nabirajo potrebne izkušnje. Podobna je bila zgodba z našimi dekleti. Kljub zmagi v zadnjem kolu proti Moldaviji smo od njih pričakovali več od 34. mesta. Tako niso potrdila svojega začetnega izhodišča (26. mesto) in niso dosegla sanjske petnajsterice. Manjkale so predvsem točke naše prve (Laura Unuk) in druge šahovnice (Zala Urh), ki jima ni šlo po načrtih. Zdaj bo napočil čas za analizo in razmislek, kako naprej. Za dekleta sicer velja, da predstavljajo eno od najboljših generacij slovenskega ženskega šaha.