Manjka mu svetovni pokal

V azerbajdžanski prestolnici Bakuju se je v nedeljo začel svetovni pokal v moški in ženski konkurenci, ki predstavlja uvodno preizkušnjo novega dveletnega ciklusa za svetovno prvenstvo. Kar 206 igralcev in 103 igralke se poleg bogatega nagradnega sklada potegujejo tudi za prva tri mesta na osemčlanskem kandidatskem turnirju, ki bo potekal prihodnje leto ter bo določil novega izzivalca in izzivalko aktualnih svetovnih prvakov.

Privlačno tekmovanje na izpadanje velja za eno najzahtevnejših preizkušenj, saj najboljše čaka mesec dni praktično neprestanega igranja pod konstantnim pritiskom, kjer lahko vsaka napaka pomeni takojšen konec upanja na zmago. O zahtevnosti tovrstnega formata zgovorno priča dejstvo, da Magnusu Carlsnu ob njegovem nepreglednem številu lovorik z najprestižnejših tekmovanj še vedno manjka ravno ta s svetovnega pokala.

Carlsen bo letos poskusil ponovno, potem ko je pred dvema letoma v polfinalu po podaljških v pospešenem ritmu moral priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu, Poljaku Jan-Krzysztofu Dudi, sam pa je na koncu zasedel tretje mesto. Poleg omenjenega branilca naslova se med glavne konkurente nekdanjega svetovnega prvaka uvrščajo predvsem Američani Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana in Wesley So, Rus Jan Nepomnjašči in Nizozemec Aniš Giri.

Debi Fedosejeva

V ženski konkurenci naslov izpred dveh let brani Rusinja Aleksandra Kostenjuk, ki od letošnjega leta nastopa za Švico. Velika ovira na njeni poti do ponovitve tega podviga bo brez dvoma aktualna svetovna prvakinja Ju Wenjun, ki se je za nastop v Bakuju odločila kljub temu, da je komaj pred dobrim tednom dni v zahtevnem dvoboju proti rojakinji Lei Tingje ubranila svoj naslov.

Na tokratnem svetovnem pokalu se prvič predstavljata tudi dva nova igralca na slovenskem seznamu, Rusa Vladimir Fedosejev in Anton Demčenko. Kot je znano, sta ravno pred kratkim formalno izpeljala omenjeni prestop, saj zaradi vojne v Ukrajini ne želita več zastopati barve svoje domovine. Fedosejev je bil kot 42. nosilec neposredno uvrščen v drugi krog, kjer ga čaka mladi slovaški nasprotnik Jerguš Pechač, medtem ko je Demčenko slabo prestal svojo uvodno preizkušnjo pod slovensko zastavo. Izpadel je namreč že v uvodnem krogu, kljub temu da je veljal za izrazitega favorita v dvoboju proti perujskemu mednarodnem mojstru Gianmarcu Leivi. Demčenko se je poslovil po porazu z 1,5 proti 0,5.