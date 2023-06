Manchester City lahko izjemno sezono danes obogati še z eno lovoriko

Pep Guardiola si je kot 28-letni branilec skupaj s soigralci iz Barcelone leta 1999 ogledal tekmo na Camp Nouu, na kateri je Manchester United v sodnikovem podaljšku z dvema goloma zasukal izid proti Bayernu in se veselil trojne krone. Odtlej noben angleški klub ni ponovil tega uspeha. Priložnost za to ima Manchester City in Guardiola bo naredil drugo kljukico, če bo danes (16.00) v finalu pokala FA na Wembleyju premagal prav mestnega tekmeca.

Manchester City je že osvojil angleško prvenstvo, kar je bil njegov peti naslov v šestih letih. Danes lahko doda lovoriko v najstarejšem tekmovanju na svetu, prihodnjo soboto ga čaka še finale lige prvakov v Istanbulu proti Interju. Guardioli je šlo na roko, ker je lahko v premier league odpočil ključne igralce in v miru pripravljal taktiko za partijo s kolegom Erikom ten Hagom. Prav nič ga ni zanimalo, kaj počne Inter. »Ne sprašujte me o trojčku, o tem bom razmišljal šele, če bomo premagali Manchester United,« se načela korak za korakom drži Katalonec, ki je od leta 2008 z Barcelono, Bayernom in Cityjem osvojil kar 33 lovorik.

Če kdo, potem si ravno rdeči vragi nikakor ne želijo, da bi jim sloves edinega kluba s trojčkom vzeli srditi tekmeci iz modrega dela mesta. Ten Hag je že takoj po zmagi v polfinalu proti Brightonu po 11-metrovkah izjavil, da bo storil vse, da bo Cityju preprečil sanjsko sezono. Nekateri pravijo, da bo za City prav danes najtežji test v sezoni, saj naj bi bil Inter lažji zalogaj od Uniteda, kar je seveda račun brez krčmarja.