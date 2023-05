Manchester City drugi finalist lige prvakov: Real Madrid ni imel možnosti

Nogometaši Manchester Cityja so drugi finalisti nogometne lige prvakov. Angleži so na povratni polfinalni tekmi v Manchestru premagali branilca naslova Real Madrid s 4:0 (2:0).

V finalu, ki bo 10. junija v Istanbulu, se bodo merili z Interjem, ki je s skupnim izidom 3:0 izločil Milan. Inter bo v finalu lovil svoj četrti naslov po letih 1964, 1965 in 2010.

FOTO: Carl Recine Reuters

Izbranci Pepa Guardiole so se zasluženo prebili v svoj drugi finale po letu 2021. Tokrat so izločili s 14 naslovi evropskega rekorderja Real, potem ko je ob dominantni predstavi že v prvem polčasu dvakrat zadel Bernardo Silva. V drugem so Angleži svoje delo tudi opravili precej suvereno, tako da City ostaja v igri za svoj prvi naslov evropskega prvaka in svojo drugo evropsko lovoriko po pokalu pokalnih zmagovalcev iz leta 1970.