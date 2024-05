Malo odločitev za uvod

V ponedeljek se je v norveškem Stavangerju začel na papirju najmočnejši letošnji turnir v standardnem šahu. Glavni favorit med šesterico nastopajočih je domači adut Magnus Carlsen, poleg njega pa nastopata še drugi in tretji igralec s svetovne ratinške lestvice, Američana Fabiano Caruana in Hikaru Nakamura. Slednji brani zmago iz lanskega leta, četrti udeleženec iz najboljše deseterice pa je aktualni svetovni prvak v standardnem šahu Ding Liren.

Zasedbo zaokrožata dva predstavnika mlajše generacije, 21-letni Alireza Firouzja in dve leti mlajši Ramešbabu Pragnananda. Na dvanajsti izvedbi turnirja na domačem prizorišču Carlsen lovi svojo šesto zmago, prvič pa istočasno poteka tudi ženski turnir v enakem formatu in z enako visokim nagradnim skladom kot pri moških. Prvo ime turnirja je svetovna prvakinja Ju Wenjun.

cg

BELI NA POTEZI Vajšali – Koneru, Stavanger 2024. Zadnja poteza črne, 44…Tf1, je bila groba napaka. S katero potezo je bela nemudoma odločila partijo v svoj prid? REŠITEV: 45.Td7! in črna dama v središču šahovnice presenetljivo nima varnega polja za umik.

Organizatorji ohranjajo sistem, ki so ga vpeljali leta 2019 in v primeru neodločenega rezultata predvideva dodatno partijo v hitropoteznem tempu, s katero se določi zmagovalca. Igralec z belimi figurami v njej začenja s časovno prednostjo, zato pa nujno potrebuje zmago, medtem ko črnemu ustreza tudi delitev točke. Kljub dodatni spodbudi v obliki t. i. nogometnega sistema točkovanja, ki za zmago v standardni partiji prinaša tri točke, so v uvodnih dveh krogih moškega turnirja vse odločitve padle šele v hitropoteznem dodatku. Privlačen uvod v turnir je prinesel obračun Dinga proti Carlsnu. Ding kljub belim figuram ni pokazal nikakršnih ambicij in se je hitro sprijaznil z remijem, medtem ko tudi Carlsen na samem začetku ni čutil potrebe po tveganju. V dodatni partiji je nato s črnimi figurami brez večjih težav prišel do še enega remija, ki je tokrat zanj pomenil zmago v minidvoboju.

Indijka pred Kitajkama

Podoben scenarij smo videli tudi v drugem krogu, ko je bil na sporedu obračun Carlsen-Nakamura. Tokrat Carlsen z belimi figurami ni prišel do realnih priložnosti za igro na zmago in se je moral zadovoljiti z remijem, je pa nato v hitropotezni partiji s potrpežljivo in zanj značilno tehnično predstavo prišel do zmage in minimalnega vodstva. Edini je bil tudi uspešen v obeh dodatnih partijah. V ženski konkurenci je za edino odločitev dosedanjega poteka v standardnem tempu poskrbela Indijka Vajšali, ki je v drugem krogu ugnala rojakinjo Koneru in s tremi točkami seveda prevzela vodstvo. Sledita ji Kitajki Ju Wenjun in Lei Tingjie, ki sta bili uspešni v obeh dodatnih hitropoteznih partijah.