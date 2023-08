Malaga najboljši test za Dončića & Co.

Med prvimi štirimi pripravljalnimi tekmami pred mundialom so se slovenski košarkarji trudili prebroditi vse kadrovske težave, vendar (še) niso blesteli. Po zmagah nad Kitajsko in Črno goro, ki sta bili na zadnjem SP 24. in 25., ter dveh porazih z Grčijo pa bi že morali zaigrati v višji prestavi. Na turnirju v Malagi se bodo namreč pomerili z reprezentancama, ki sta v zadnjih štirih letih osvojili vse glavne lovorike: danes ob 21.30 s svetovnimi in evropskimi prvaki Španci, jutri ob isti uri še z olimpijskimi šampioni iz ZDA.

Na spektaklu ob stoletnici španske zveze bo Luki Dončiću pripadla posebna pozornost. Na Iberskem polotoku namreč niso pozabili, da je bil njihov otrok od 13. leta starosti. Prav tako, da je 19. junija 2018 zadnjič igral na njihovih tleh ob gostovanju madridskega Reala v Vitorii, preden se je odpravil pod ameriške obroče. Bogate španske izkušnje imajo tudi Klemen Prepelič, Mike Tobey, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Aleksej Nikolić in Žiga Samar. Za Tobeyja, doma v Monroeju v zvezni državi New York, in Jordana Morgana, ki izvira iz vojaške zračne baze Scott v Illinoisu, bo imel dvoboj z ZDA dodaten pomen, saj bodo na drugi strani igrišča njuni rojaki.

Vse od sebe

»Zabavno bo. Toda moja reprezentanca je Slovenija,« pravi zamudnik na pripravah Tobey in priznava, da še ni optimalno telesno pripravljen. Pričakuje pa, da bo korekten dvoboj z Morganom odločil, kdo od njiju bo potoval na SP: »Oba bova dala vse od sebe in na koncu bo padla najboljša možna odločitev za moštvo.«

Slovenija se je s Španijo pomerila kar 21-krat in iztržila le šest zmag, uspešnejša pa bila ob zadnjih dveh soočenjih na velikih tekmovanjih: v polfinalu EP 2017 z 92:72 in na OI 2021 s 95:85. Z ZDA se je udarila štirikrat in vsakič prepričljivo klonila, nazadnje na SP 2014 z razliko 43 točk, kar je najhujši poraz v zgodovini reprezentance. Selektor Aleksander Sekulić se vendarle veseli tekem z vodilnima na Fibini svetovni lestvici: »Za nas bosta velik izziv, saj se želimo primerjati z najboljšimi.« Klemen Prepelič dodaja: »Pri nekaterih prvinah kažemo napredek, a to še ni košarka, ki jo želimo prikazati na SP. Sem v dobri formi, je pa res, da je precejšnja razlika, ko igro vodi Luka ali ko jo moram jaz.«

Španci s +30, ZDA s +43

Slovita tekmeca sta doslej odigrala le po en pripravljalni dvoboj. Španija je s 87:57 (J. Hernangomez 27, Aldama 16, Garuba 11; Carrera in Sojo po 11) ugnala Venezuelo, ki bo za Sekulićeve izbrance uvodna ovira na SP. Nastopila je brez izkušenih Sergia Llulla, Rudy Fernandeza in Alexa Abrinesa ter MVP lanskega eurobasketa Willyja Hernangomeza. Selektor Sergio Scariolo konec tedna računa nanje, ne pa na najboljšega igralca SP 2019 Rickyja Rubia, ki je zaradi psihičnih težav zamrznil svojo kariero. ZDA pričakujejo mundial brez največjih imen ameriške košarke in brez enega samega udeleženca zadnjega SP ali OI v Tokiu, toda strateg Steve Kerr je prepričan, da ima kakovostno zasedbo. To je potrdila tudi uvodna ogrevalna zmaga nad Portorikom s 117:74.