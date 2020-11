Makedonija na evropsko prvenstvo, junak 37-letni Pandev

Reprezentanca Severne Makedonije se je uvrstila na evropsko prvenstvo v nogometu Euro 2020, ki bo naslednje leto. V finalu dodatnih kvalifikacij za EP so Makedonci v skupini D v gosteh premagali Gruzijo z 1:0 (0:0). Odločilni gol je dosegel Goran Pandev v 56. minuti.



Makedonci bodo na EP igrali v skupini C, kjer so že Ukrajina, Nizozemska in Avstrija. Danes bodo znani še zadnji trije udeleženci Eura, ob 20.45 se bodo začele še tekme skupine A med Islandijo in Madžarsko, skupine B med Severno Irsko in Slovaško ter skupine C med Srbijo in Škotsko.



EP bo med 11. junijem in 11. julijem 2021 v 12 evropskih mestih.