Majki uspel dolg pobeg, Roglič po rdečo majico v zadnjem tednu

Poljak Rafal Majka je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Španiji od Navalmorala de la Mate do El Barraca (197,5 km). Bil je najboljši v ubežni skupini, medtem ko v boju za rdečo majico ni prišlo do sprememb. Slovenski as Primož Roglič ostaja na tretjem mestu.



Enaintridesetletni Kisovčan (Jumbo-Visma) po 14. mestu v današnji etapi za vodilnim Norvežanom Oddom Christianom Eikingom (Intermarche-Wanty-Gober) še naprej zaostaja 1:36 minute, na drugem mestu pa je še naprej Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki za rdečo majico zaostaja 54 sekund.



Od četrtega do sedmega mesta so uvrščeni največji Rogličevi tekmeci v lovu na rdečo majico. Španec Enric Mas za skupnim vodstvom zaostaja 2:11 minute, Kolumbijec Miguel Angel Lopez (oba Movistar) pa 3:04. Šesti je Avstralec Jack Haig (Bahrain Victorious) z zaostankom 3:35 minute, sedmi pa Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je v dosedanjih 15 etapah Vuelte porabil 4:21 minute več od Eikinga.



V etapi je sprva moštvo Jumbo-Visme v pobeg skušalo spraviti Američana Seppa Kussa, ostale ekipe pa so morale pokriti ta poskus, saj v skupnem seštevku Američan zaseda deveto mesto. Movistar je napad nevtraliziral, nato pa se je v ospredju vzpostavila skupina 15 ubežnikov, ki niso bili nevarni v boju za rdečo majico. Prvi je napadel Majka in se odpeljal ostalim, zatem pa je poskusil še Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Nizozemec je nato ves čas lovil Poljaka, a je imel ta varno razliko v ospredju.



Majka, zmagovalec dirke po Sloveniji leta 2017, je bil nedosegljiv in vpisal prvo zmago v profesionalnem kolesarstvu po letu 2017 prav na Vuelti. Skupaj je bila to 11. zmaga za moštvenega kolega Tadeja Pogačarja in Jana Polanca pri emiratih. Tretje mesto je v etapi osvojil Avstralec Chris Hamilton (Team DSM).



V ozadju v glavnini večjih pretresov ni bilo. Na vrhu 20,4 km dolgega vzpona na Puerto de Mijares je etapo nadzorovalo moštvo Intermarche-Wanty-Gobert na čelu z vodilnim Eikingom, na zadnjem na Puerto San Juan de Nava pa zaradi ne največjih naklonov ni prišlo do razlik. V cilj so najboljši prišli slabe tri minute za Majko. Kraljevski etapi, nato še zaključni kronometer V ponedeljek bo na vrsti zadnji prosti dan na Vuelti pred zahtevnim nadaljevanjem. V sredo in četrtek sta na vrsti kraljevski etapi s ciljema na Lagos de Covadongi (12,5 km/6,9 %) in Alto de Gamoniteiru (14,6 km/9,8 %), v soboto bo še ena razgibana preizkušnja z gorskim ciljem, v nedeljo pa za konec sledi še vožnja na čas v Santiagu de Composteli.

