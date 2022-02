Maillet zmagovalec individualne tekme, Fak daleč od odličja

Francoz Quentin Fillon Maillet je zmagovalec moške 20-kilometrske posamične olimpijske biatlonske tekme v Pekingu. Kljub dvema zgrešenima tarčama je za 14,8 sekunde ugnal Belorusa Antona Smolskega, ta je zadel vseh 20 strelov, in za 31,1 branilca naslova Norvežana Johannesa Thingnesa Bøja, ki je bil na strelišču prav tako nenatančen dvakrat.

Slovenski tabor z dosežki ne more biti zadovoljen. Vloga kandidata za visoka mesta je vnovič pripadla 34-letnemu Jakovu Faku, ki je pred štirimi leti v Pjongčangu osvojil srebro. Do odličja je takrat prišel z brezhibnim streljanjem. V Pekingu pa si je Fak pristreljal kar tri kazenske minute in končal na 29. mestu. Miha Dovžan je bil brezhiben na prvih treh streljanjih, nato pa zgrešil dvakrat in bil 38. Lovro Planko je zasedel 46. mesto, Rok Tršan pa 54.

Biatlonce zdaj čakata dva dneva premora, nato pa se program nadaljuje s sprintoma.