Madžari osvojili veliko točko proti svetovnim prvakom

Na prvi sobotni tekmi evropskega nogometnega prvenstva je v skupini F prišlo do velikega presenečenja. Na polni Puskas Areni v Budimpešti svetovni prvaki Francozi niso strli odpora Madžarov, izid tekme je bil 1:1. Madžari so v sodniškem podaljšku prvega dela z golom Attile Fiole povedli, v 66. minuti je izenačil Antoine Griezmann.



Francozi, ki so sicer imeli premoč na igrišču, so si s četrto točko bržkone že zagotovili nastop v izločilne boje, Madžari, ti so prvo tekmo proti Portugalski izgubili z 0:3, bodo to iskali v zadnjem krogu na gostovanju v proti Nemčiji.



Druga tekma skupine se bo začela ob 18. uri, v Münchnu se bosta pomerili Nemčija in Portugalska.

