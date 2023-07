Macron je moral zaploskati Pogačarju

Nikoli ne odpiši Tadeja Pogačarja! To je bila lekcija 6. etape Toura za kolesarje Jumba Visme, ki so dan prej v velike težave spravili slovenskega zvezdnika, tokrat pa so mu hoteli na najtežjih pirenejskih klancih zadati odločilni udarec v boju za končno zmago. A brezkompromisen napad je bil dvorezen meč, Pogi je odgovoril na vse pospeške »os« in za svojo jubilejno 10. etapno zmago na Touru strl tudi Jonasa Vingegaarda. Danec je oblekel rumeno majico, vendar z dvomom, ali jo bo ubranil do Pariza.

Marsikateri ljubitelj kolesarstva je bil prepričan, da je 110. dirka po Franciji odločena, potem ko se je Vingegaard na kaotični prvi pirenejski etapi otresel Pogačarja in si prikolesaril 53 sekund prednosti pred Slovencem. Ob slabosti kapetana ekipe UAE so pri Jumbu Vismi zavohali kri in v 6. etapi, še zahtevnejši pirenejski preizkušnji, postavili vse na kocko. Od kilometra nič, na katerem se je iz karavane izstrelil Wout van Aert in za seboj potegnil skupino ubežnikov.

Nizozemska ekipa si je privoščila razkazovanje mišic, kakršnega na najvišji kolesarski ravni ne vidimo pogosto. Ritem je ubežnikom narekoval van Aert, v lov za njim pa so se pognali njegovi moštveni kolegi. Misija je bila jasna, belgijski zvezdnik ni lovil etapne zmage, vztrajal je v ospredju, da bi lahko kasneje priskočil na pomoč Vingegaardu.

Tarča silovitega napada sta bila rumeni Jai Hindley (Bora Hansgrohe) in Pogačar. Avstralec je hitro podpisal kapitulacijo in se poslovil od vodstva dirke, ki ga je presenetljivo prevzel dan poprej. Zanj je bil preoster ritem, ki ga je na Tourmalet za Vingegaarda narekoval Sepp Kuss. To so bili tudi trenutki, ko je Pogačar ostal brez pomočnikov, a je prepuščen sam sebi opravil s prvim skokom Danca dobra dva kilometra pred vrhom pirenejskega velikana.

Tadej Pogačar se je sam odpeljal proti cilju 6. etape Toura. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Nezlomljivi Pogi

Lanski zmagovalec Toura in njegov prvi izzivalec sta skupaj prikolesarila na 2115 m visoki vrh. Tu je v igro vstopil van Aert. Počakal je svojega kapetana in pred njim narekoval peklenski tempo na spustu in tudi na 16 km dolgem vzponu na Cambasque. Za njim sta trpela tako Vingegaard kot Pogačar, vprašanje je bilo le, kdo bolj. Odgovor smo dobili 2,7 km pred ciljem, ko je skočil Pogačar. Slika je bila nasprotje 5. etape. Odpeljal se je Slovenec, Danec se je znašel v težavah in Pogi si je prikolesaril 24 sekund prednosti, še štiri sekunde je pridobil z odbitnimi sekundami za etapno zmago. V 24 urah so se karte povsem premešale. Vingegaard je prevzel vodstvo 25 sekund pred Pogačarjem, ki ima zdaj na svoji strani psihološki moment. Do te preizkušnje je veljalo, da se v klanec na Touru ne more odpeljati Vingegaardu, ki je pred etapo bržkone računal, da bo imel zdaj dve ali tri minute prednosti.

»To ni bilo maščevanje, želel sem zmagati in pridobiti nekaj časa. Kdo ne bi bil zadovoljen, Jonasova predstava v 5. etapi je bila neverjetna, ko so kolesarji Jumba začeli vleči na Tourmalet, sem si dejal, ponovilo se bo in bomo lahko pospravili kovčke ter šli domov. Tokrat sem imel na srečo dobre noge, odleglo mi je,« je povedal Pogačar, ki mu je ob 10. etapni zmagi zaploskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Posvetil pa jo je zaročenki Urški Žigart, ki je v sredo pri padcu na Giru utrpela pretres možganov.