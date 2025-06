Videtič za rekord v dveh dneh spal samo uro in pol: »Pojavile so se halucinacije«

Luka Videtič je najboljši slovenski ultramaratonec zadnjih let, državne rekorde podira kot za stavo. Nedavno je na svetovnem prvenstvu v 48-urnem teku na krožni progi podrl kar 37 let star rekord legendarnega Dušana Mravljeta. V poljskem mestu Pabianice, ki je od večjega Lodža oddaljeno 10 kilometrov, je v dveh dneh pretekel 386,52 km in osvojil četrto mesto v moški razvrstitvi. Izjemen slovenski dosežek je dopolnil Mirko Miklič, ki je pretekel 309 km in osvojil prvo mesto v svoji starostni kategoriji 60 do 64 let, skupno je bil med moškimi 25. Tek rekordov Enainštiridesetletni Izolan Videti...