Luka učinkovito lovi Gogija

V drugem poskusu je Luka Dončić le dočakal prvo zmago v svoji peti sezoni v ligi NBA. In ne le to, košarkarji Dallasa so s 137:96 zmleli gostujoče tekmece iz Memphisa, slovenski zvezdnik pa je gladko dobil branilski dvoboj z Jajem Morantom, ki je večer prej nasul Houstonu 49 točk. Mimogrede je s soigralci potrdil, da je bil poraz v Phoenixu po zapravljeni prednosti 22 točk dobra šola za vse.

Dončić je dosegel 21 točk v prvih osmih minutah in tretjič, odkar igra pod ameriškimi obroči, presegel mejo 20 točk že v uvodni četrtini. Na koncu je prebil v igri le 30 minut, med katerimi se je izkazal z 32 točkami, 10 asistencami in 7 skoki. Več niti ni bilo treba. Po vodstvu z 39:17 v prvih 12 minutah je namreč teksaško moštvo vešče višalo prednost, pri čemer se je vnovič izkazal tudi centrski prišlek iz Houstona Christian Wood. Tako kot v Phoenixu je dosegel 25 točk (ob 12 skokih) in za pet točk prekosil učinek Moranta, ki je bil najučinkovitejši pri Memphisu, moštvu z drugim najboljšim izkupičkom v prejšnji sezoni za Phoenixom. »Vem, da mnogi košarkarji iščejo navdih in dodatno motivacijo v primerjavi s posamezniki v drugih zasedbah, jaz ne. Zame je pomembna vsaka tekma, saj je konkurenca v zahodni konkurenci zares ostra. Vsak večer moraš igrati na vso moč, če se želiš uvrstiti v končnico prvenstva,« je ocenil Dončić in zagotovil, da ne išče vzporednic s pol leta mlajšim in 13 cm nižjim Morantom.

Že prek meje 7000 točk

»Na igrišču lahko počne prav vse. Je eden najhitrejših košarkarjev na svetu in še vedno vidno napreduje. V zadnjem času je veliko natančnejši pri metih in še bolje organizira igro Memphisa. Vem, da me primerjajo z njim, a jaz nisem hiter. Zavedam pa se, da me uvrščajo v najožji krog kandidatov za najboljšega igralca sezone, kar je lepo slišati. A da bi ostal v tej druščini, bo moral Dallas dobiti kopico tekem,« je pojasnil Dončić po svoji 149. zmagi v ligaškem delu elitnega prvenstva ob 117 porazih (56-odstotna uspešnost) in 90. predstavi z več kot 30 doseženimi točkami v ligi NBA. Med soočenjem z Memphisom je prebil tudi skupno mejo 7000 točk na tekmah rednega dela prvenstva, s 7029 je zdaj na 635. mestu lestvice najučinkovitejših strelcev v zgodovini kot drugi Slovenec. Pred njim je z 12.226 točkami Goran Dragić kot 259. med vsemi, za njim je najbliže Beno Udrih na 644. mestu (6952).