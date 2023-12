Luka oživi proti LeBronu

Če bi moral Luka Dončić izbrati tekmece, ki so zanj največji izziv v ligi NBA, bi se v najožjem krogu kandidatov, če ne povsem na vrhu seznama, znašli košarkarji Los Angeles Lakers. Nekoliko zaradi slovesa 17-kratnih prvakov in njihovega hollywoodskega blišča, predvsem pa, ker zanj igra LeBron James.

In nič drugače ni bilo v zadnjem soočenju, v katerem je še enkrat prekosil svojega slovitega vzornika ter popeljal Dallas do zmage s 127:125 pred 20.377 gledalci v domači dvorani.

Dallasov lastnik Mark Cuban (v majici s številko 80) je spremljal odločilne trenutke dvoboja na nogah. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

»Kdo ne bi začutil mravljincev v telesu pred takšno tekmo? Fant iz Slovenije proti LeBronu, to je nekaj posebnega,« je po četrtem zaporednem uspehu Dallasa potrdil Ljubljančan. Njegov nastop je bil pod vprašajem, saj je prejšnji večer igral kar 44 minut ob zmagi v Memphisu s 120:113, po njej pa začutil bolečino v spodnjem delu hrbta. »Očitno sem že star. Ponoči nisem veliko spal, saj me je vse motilo. Ne vem, kako sem še enkrat zdržal toliko časa na parketu,« je priznal 24-letni Dončić.

Očitno sta ga premamili nova priložnost za dokazovanje proti najučinkovitejšemu strelcu v zgodovini lige NBA in tudi stiska njegovega moštva. Trener Jason Kidd namreč ni mogel računati na poškodovane Kyrieja Irvinga, Derricka Jonesa, Josha Greena in Maxija Kleberja, nekaj rekonvalescentov pa ni dobro vedelo, kaj bodo lahko prikazali ob vrnitvi na igrišče. Toda ko se je dogajanje začelo, so vsi pozabili na težave.

20.377 gledalcev je videlo 15. zmago košarkarjev Dallasa v sezoni. 17 asistenc je peti najboljši dosežek Luke Dončića v ligi NBA. 39 let bo konec meseca dopolnil LeBron James, a še vedno blesti.

Zabičal soigralcem, naj se ne premikajo

To še posebej velja za Dončića. Izkazal se je s 33 točkami z metom iz igre 12:28 (za tri 3:10), 17 asistencami (ob 4 izgubljenih žogah) in 6 skoki v 43 minutah, glede na tesen razplet pa je potreboval izdatno podporo soigralcev. V veliko pomoč sta mu bila Tim Hardaway (32 točk, za tri 5:10) in Grant Williams (19 točk), ki sta izpustila nekaj prejšnjih dvobojev, Dante Exum pa je metal za tri točke 7:9 in s 26 točkami le za dve točki zaostal za svojim rekordom v ligi NBA. S skupnimi močmi so bili kos 37 točkam Anthonyja Davisa ter 33 točkam, 9 asistencam in 8 skokom LeBrona Jamesa, ki bo 30. t. m. dopolnil 39 let, a je lahko še vedno zgled mlajšim izzivalcem.

»Fantom sem že med pripravami dejal, naj se postavijo na svoja mesta in naj se med mojimi prodori ne premikajo. Tako bom dobro vedel, kje so, in jih nekako našel s podajo. Tokrat se nam je dobro sodelovanje izplačalo. Ne nazadnje je Dante prikazal najboljšo predstavo, odkar je prišel k nam. Toda še več šteje, da smo v dveh večerih dosegli dve lepi moštveni zmagi,« je bil zadovoljen slovenski zvezdnik po tem, ko je zaostal za tri asistence za svojim najboljšim dosežkom doslej. 1. maja 2021 je zbral 20 asistenc ob zmagi proti Washingtonu s 125:124.

Očitno sem že star. Ponoči nisem veliko spal, saj me je vse motilo. Luka Dončić

John Stockton daleč spredaj

V tej sezoni je njegov rekord 18 asistenc in skupaj s srbskim asom Nikolo Jokićem iz Denverja vodi na statistični razpredelnici prvenstva. Kot zanimivost: največ ustvarjalnih podaj, kar 30, je doslej na eni tekmi soigralcem podelil Scott Skiles iz Orlanda leta 1990. Poseben podvig je uspel tudi Johnu Stocktonu, Utahovi legendi v obdobju 1984-2003, saj je kar na 293 tekmah prispeval 15 asistenc ali več. Dončić je trenutno pri 18 dvobojih.

Tokratni dosežek ima zanj posebno vrednost zaradi tekmečevega ugleda. V svojih prvih dveh ameriških sezonah se je šestkrat spopadel z LA Lakers in proslavil le eno zmago, odtlej se je z njimi udaril še desetkrat in osemkrat potegnil daljši konec; letos vodi z 2:0. Z izboljšanjem moštvene bere na 15:8 se je Dallas vrnil na tretje mesto v zahodni konferenci NBA za Minnesoto (17:5) in Oklahoma Cityjem (15:7) ter pred branilcem naslova Denverjem (16:9), Sacramentom (13:9) in LA Lakers (14:10).