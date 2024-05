Luka je z nasmeškom utišal gledalce

Najslabša tekma kariere v končnici lige NBA je bila budnica za Luko Dončića, na parket je v peti tekmi serije z Oklahomo pritekel povsem drugačen igralec. Slovenski košarkarski zvezdnik je bil znova osredotočen le na igro, sodnike je pustil ob strani. Ko sta že v prvi četrtini dva cirkuška meta zletela skozi obroč, se je Dončiću na obraz vrnil nasmešek. Svoj delež so dodali še domači navijači, ki so z vzkliki »Luka je zanič!« le še prilili olje na ogenj. Za zmago s 104:92 in vodstvo v seriji s 3:2 je Dončić prispeval 31 točk, 10 skokov in 11 asistenc ter zaprl usta kritikom.

V ligi NBA ne manjka dvomljivcev, ki se ne morejo sprijazniti s tremi nazivi MVP za Nikolo Jokića in odličnimi igrami Dončića. Po težavah obeh balkanskih zvezdnikov na začetku drugega kroga končnice so ostri jeziki prilezli iz vseh lukenj, Jokić jih je utišal s tako dobrimi predstavami, da so mu ploskali celo tekmeci iz Minnesote, zgledu srbskega centra je na peti tekmi sledil tudi Luka. Od prve minute je bil agresiven, namesto s sodniki se je raje ukvarjal z obrambo tekmecev in žoge so začele leteti skozi obroč.

Tokrat se je Luka Dončić trudil tudi v obrambi. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

»Pred tekmo sem se odločil, da se ne bom pogovarjal s sodnikom, moral sem se opomniti, da je to košarka, ki jo obožujem in da to res rad počnem. Vrnil sem si nasmeh na obraz. Ta predstava mi ne bi uspela brez podpore ekipe, deliti parket s takšnimi soigralci je res zabavno. Ta ekipa je nekaj posebnega,« je soigralce hvalil Dončić. Tokrat je osrednja vloga v predstavi pripadla Ljubljančanu, ki je seciral obrambo Oklahome s podajami nad obroč (s pridom jih je izkoriščal Derrick Jones ml.), z meti iz rakete in končno tudi s trojkami po koraku nazaj, ki so Lukov zaščitni znak.

Gledalci v Oklahomi so naredili usodno napako, ko so v drugem polčasu Dončiću skandirali »Luka je zanič!«. Komu drugemu pri Dallasu bi zbadljivke morda prišle do živega, za Dončića pa so bile pravo darilo s tribun. »Obožujem to, res obožujem, to me vedno podžge. Kar naj skandirajo še naprej, še bolj uživam v takšnem vzdušju,« se je smejalo Dončiću, ki je publiko hitro utišal z dvema trojkama z osmih metrov.

Zadovoljen je bil tudi Jason Kidd, trener moštva Dallas Mavericks. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

Tekmo odločil z blokado

Heliocentrični sistem z Dončićem v osrednji vlogi je tokrat deloval odlično, z napadom je Dallas ustvaril prednost, z odlično in zelo agresivno obrambo so jo brez večjih težav zadržali do konca. Oklahoma je nekajkrat stopila zaostanek na sedem točk, a so imeli Teksašani vedno pravi odgovor na nalet severnih sosedov. Piko na i najboljši tekmi letošnje končnice je Luka postavil v zadnji minuti, ko je Shaija Gilgeous-Alexandra (30 točk) pod obročem ustavil z blokado.

»Osredotočili smo se na majhne napake, ki so nas stale zmage na četrti tekmi. Na začetku smo imeli težave s skokom pod svojim obročem, a smo tudi to rešili,« je z na novo odkrito mirnostjo odgovarjal Dončić. Pri sodnikih si z nenehnim prigovarjanjem dela medvedjo uslugo, na peti tekmi pa je ostal miren, čeprav bi nekajkrat lahko upravičeno izgubil živce – sodniška zasedba z Jamesom Capersom na čelu mu je prisodila le tri proste mete, v rednem delu sezone jih je v povprečju na tekmo izvajal skoraj 9 ...

»To je ena od najtežjih serij končnice, ki sem jih odigral. Lahko smo ponosni, težko gostovanje zapuščamo z zmago. A nič še ni odločeno, Oklahoma bo na šesti tekmi igrala, kot da jim gre za življenje,« je bil zadovoljen 32-letni Irving (12 točk), ki je znova veliko dela opravil v obrambi. Dallas bo imel v noči na nedeljo (2.00) priložnost, da prve nosilce zahodne konference spravijo na kolena in ponovijo dosežek iz sezone 2022, ko so igrali v finalu zahodne konference.