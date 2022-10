Luka Dončić: z Milkom se imata super

NEW YORK • Navijači Dallas Mavericks bodo prišli na svoj račun, saj Luko Dončića in soigralce čaka pet tekem v domači dvorani. Serija se bo začela jutri (ob 2. uri po slovenskem času) proti Oklahomi, končala pa naslednji torek, ko bodo v Teksasu gostovali Brooklyn Nets. Prav mrežice so bile zadnja žrtev Ljubljančana, ki je odigral najboljšo partijo sezone in z 41 točkami, 14 asistencami ter 11 skoki pomagal Dallasu do druge zmage ter 50-odstotnega izkupička. Polovično uspešen je bil tudi njegov met iz igre (14:28, 11:13 s črte prostih metov), kljub še kar petim soigralcem, ki so tekmo sklenili z vsaj desetimi točkami, pa gostom ni uspelo pobegniti zvezdnikoma Kevinu Durantu in Kyrieju Irvingu, ki sta skupaj dosegla kar 76 točk. Tretji as v dresu mrežic Ben Simmons je slovenskemu reprezentantu ukradel žogo in omogočil koš za izenačenje Durantu v zaključku rednega dela tekme, ko je po podaji Dončića nato met za zmago zgrešil Reggie Bullock. Odločal je podaljšek, v katerem pa je Dončić s tremi asistencami ter parom košev zrežiral zmago s 129:125.

»Skoraj nemogoče je namreč ustaviti Irvinga in Duranta. Igrali smo kot ekipa in si delili žogo, tokrat smo se bolje spopadli tudi z menjavanjem nasprotnih branilcev,« je ekipo pred vrnitvijo v Teksas pohvalil Dončić. Obračun je bil še kako vroč in za nekaj trenutkov so ga v podaljšku tudi prekinili, ko je na parket priletel lonček z ledom, vsebina pa se je razsula po igrišču tik za petami Dončića.

Odlike izvrstne ekipe

»Takšnih reči sem vajen že iz Evrope, nič takšnega,« ni želel incidenta pogrevati Dončić, ki ga je Durant v tretji četrtini pod košem tudi grobo zrušil. Vsekakor se obeta vroča revanša v Dallasu, kjer se bodo po Oklahomi zglasili še Orlando (ponedeljek), Utah (četrtek) in Toronto (sobota, vse po slovenskem času). Kontroverzni Irving, ki je v minuli sezoni zaradi zavračanja cepiva proti covidu-19 odigral vsega 33 tekem in z Brooklynom izpadel že v prvem krogu končnice, spet ni skrival navdušenja nad Dončićem. »Vsa pravila košarke si kar najbolj obrne v svoj prid. Dallas je prestal že več bitk, imajo vse odlike izvrstne ekipe,« je menil drugi strelec tekme z 39 točkami.

Dončić je po tekmi dejal, da bi si Dallas glede na prikazano v tej sezoni zaslužil tudi izkupiček 4:0, če gre soditi po uvodni domači tekmi sezone, ko so se Teksašani znesli nad največjim rivalom v jugozahodni skupini, Memphisom (137:96), pa bo American Airlines Center težko osvojljiva trdnjava. »V boljši formi sem kot lani na začetku sezone. Z Milkom se imava super, tudi njemu je zelo všeč. Zelo sem vesel, da je lahko z menoj,« je o Marku Miliću, ki se je septembra pridružil strokovnemu štabu kluba, še povedal Dončić.