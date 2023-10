Luka Dončić še naprej nezaustavljiv, šalil se je celo s sodniki (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je z Dallas Mavericks veselil še tretje zaporedne zmage v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Moštvo iz Teksasa je ugnalo Memphis Grizzlies s 125:110. Ljubljančan je ob tem dosegel 35 točk ob 12 skokih in 12 podajah za skupno že 58. trojni dvojček v karieri.

Dallas je na gostovanju igral brez Kyrieja Irvinga, ki ima poškodbo levega stopala. Njegova zamenjava v prvi postavi Derrick Jones je dosegel 22 točk, Tim Hardaway pa je dodal 21 točk. Pri gostih sta po 30 točk dosegla Desmond Bane in Jaren Jackson. Memphis (0-4), ki bo tretjino sezone igral brez kaznovanega Jaja Moranta, je sicer eno od dveh moštev, ki je to sezono še brez zmage ob Houston Rockets (0-3).

»To je res dober začetek. Zavedamo se, da je pred nami še veliko tekem, ampak lepo je tako začeti sezono,« Dončića navaja spletna stran lige. Slovenec je s podajami navduševal svoje soigralce in se celo šalil s sodniki. »Sodniku sem dejal, da bi lahko bil podajalec v ligi NFL, saj tam ta igra samo v napadu. Fantom vedno pravim, da bodo dobili žogo, če bodo tekli,« je v klubski izjavi dejal 24-letni Ljubljančan.

Stopil na sceno v odločilnih trenutkih

Dončić je iz igre zadel 11 od 22 metov, od tega 6 od 12 za tri točke. S črte prostih metov je bil natančen sedemkrat iz desetih poskusov. Potem ko je proti Brooklynu zbral 49 točk in bil brez izgubljene žoge, jih je tokrat izgubil šest, v statistiko pa vpisal še po eno ukradeno žogo ter blokado. Igral je natanko 40 minut. Posebej razpoložen je bil slovenski košarkar v drugi četrtini, ko je v zadnjih petih minutah dosegel kar 15 točk, od tega tri zaporedne trojke.

V zadnjem delu igre je Dallas povedel že za 17 točk, domači pa so se z delnim izidom 16:3 približali na vsega štiri točke razlike (106:110). Nato je znova na sceno stopil Dončić in tako kot na preostalih dveh tekmah v sezoni pomagal Dallasu do zmage v odločilnih trenutkih.

Za 24-letnega Ljubljančana je bil to 58. trojni dvojček v karieri, s čimer na desetem mestu večne lestvice zaostaja za devetim Larryjem Birdom (59). Na prvi tekmi novega tekmovalnega obdobja je Dončić prav tako dosegel trojni dvojček ob zmagi proti San Antonio Spurs. Dallas je sezono začel s tremi zmagami in je pri vrhu zahodne konference. Neporaženi so za uvod v sezono še prvaki Denver Nuggets (4-0), na vzhodu pa imajo tri zmage brez poraza Boston Celtics.