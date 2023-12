Luka Dončić s petim trojnim dvojčkom sezone

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v pretekli noči znova blestel na košarkarskih igriščih v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Na gostovanju Dallas Mavericks v Portlandu je s 40 točkami prispeval levji delež k zmagi 131:120, ob tem pa dodal še 12 skokov in 10 podaj za peti trojni dvojček sezone.

Košarkarji Portland Trailblazers niso našli pravega odgovora za Dončića. Ljubljančan je dosegel 22 točk v prvi četrtini, ob polčasu pa je bil že pri 30 točkah. V drugi četrtini so gostje z izidom 38:24 tudi prišli do izdatnejše prednosti, ki jo niso več izpustili iz rok.

Zaustavila jih ni niti odsotnost novinca na položaju centra Derecka Livelyja, ki je že v prvi četrtini moral zapustiti parket zaradi poškodbe gležnja. Dallas pa je kljub temu dobil skok-igro s 47:44.

Dončić je v tretji četrtini nato dosegel svoj 61. trojni dvojček v ligi NBA, košarkarji Dallas pa so tekmo pripeljali do mirnega zaključka. Za slovenskega asa je to bila tudi 10. tekma v vrsti z več kot 30 točkami, kar je nov klubski rekord. Prejšnji je bil prav tako v njegovi lasti.

Dallas je z izkupičkom 16-9 zdaj na tretjem mestu zahodne konference. Na naslednji tekmi se bo v noči s ponedeljka na torek v gosteh pomeril z Denver Nuggets.