Luka Dončić odigral tekmo proti Dallasu! Poglejte, kakšen pogled jim je namenil po zadetku (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je odigral prvo tekmo proti svojim nekdanjim delodajalcem. V dresu Los Angeles Lakers je ob zmagi s 107:99 proti Dallas Mavericks dosegel prvi trojni dvojček za novo ekipo z 19 točkami, 15 skoki in 12 podajami.

Čeprav kot večina ekipe ni blestel pri metu iz igre, zadel je šest od 17 metov, od tega le enega od sedmih za tri točke, je dobro razigraval moštvo in sodeloval z LeBronom Jamesom (27 točk, 12 skokov) ter Austinom Reavesom (20 točk). Skupaj so ob prispevku Ruija Hachimure (15 točk) storili dovolj za tesno zmago proti oslabljenemu Dallasu.

Mavericks so slovenskega zvezdnika na začetku meseca presenetljivo zamenjali za trenutno poškodovanega Anthonyja Davisa, prav 26. februar pa je bil s posebnimi črkami označen v koledarju obeh ekip.

Mirno krmarili do zmage

Dončić je skušal svoji nekdanji ekipi dokazati, da je storila napako, ko ga je poslala k jezernikom, a so se Mavericks dobro pripravili na Slovenca in ga velikokrat podvajali. Kljub temu se je na koncu bolj smejalo Ljubljančanu, ki bo v petek praznoval 26. rojstni dan.

V 35:18 minute na parketu je ob trojnem dvojčku Dončić ukradel še tri žoge, izgubil dve ter podelil še dve blokadi. Zadel je šest od osmih prostih metov. Za Dallas je 35 točk dosegel Kyrie Irving, 22 jih je dodal Klay Thompson.

Dončić je zelo dobro odprl srečanje v Los Angelesu in imel že po prvi četrtini na svojem računu devet točk, sedem skokov in štiri asistence, do polčasa pa se je že spogledoval s trojnim dvojčkom z 12 točkami, 12 skoki in sedmimi asistencami.

Tako slovenskemu asu kot soigralcem se je nato nekoliko ustavil met iz igre. Za dve so ob koncu metali 44,8, za tri vsega 27,5-odstotno. Dallas je predvsem ob natančnem Irvingu in Thompsonu izenačil slabih sedem minut do konca, potem ko je ob koncu druge četrtine zaostajal že za 15 točk.

Dončić je dobre štiri minute do konca prevzel odgovornost, s prodorom povišal na 94:91, nato pa z novo asistenco zaposlil Jamesa, ki je prednost povišal na pet točk. Tudi kasneje so jezerniki predvsem na Jamesovih krilih, zgolj v zadnji četrtini je dosegel 16 točk, mirno krmarili do zmage.

»Sploh ne vem, kaj se je dogajalo«

»Ne znam razložiti, kako sem se počutil. V prvi in drugi četrtini sploh ne vem, kaj se je dogajalo. Bilo je drugače, ampak res ne znam razložiti,« je v prvi izjavi o občutkih igranja proti Dallasu dejal kmalu 26-letni Dončić.

»Čutil sem, da sem vroč, a nato nikakor nisem mogel več zadeti. Zato sem zadovoljen vsaj z zmago,« je o slabšem metu iz igre dejal slovenski as, ki je bil pripravljen na agresivno obrambo svojih nekdanjih soigralcev. »Moral sem sprejeti, kar mi je dopustila obramba. Ne glede na to, kdo je in proti komu igramo, bodisi je to podvajanje ali ne, skušam le brati igro,« je dodal Ljubljančan.

»Sijajno je, da je tega konec. Komaj čakam, da grem spat,« je po neprespani noči, kot je kasneje priznal ob sprehodu do garderobe, ter po 81. trojnem dvojčku v rednem delu lige NBA še dodal slovenski as.

Za Lakers je bila to 35. zmaga v sezoni, kar ob 21 porazih na zahodu zadostuje za četrto mesto. Dallas je z razmerjem 31-28 deveti na zahodu. Naslednjo tekmo bodo jezerniki odigrali v noči s četrtka na petek doma proti Minnesota Timberwolves.