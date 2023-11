Luka Dončić minuli konec tedna doživel dva poraza v ligi NBA

Po odličnem začetku sezone je Dallas pristal na realnih tleh. Konec tedna je najprej prinesel strelski šov in tesen poraz z Milwaukeejem, zgodba se je nadaljevala tudi ob vrnitvi na domači parket, kjer ga je odpihnil Sacramento.

Obrambnih vrzeli ne morejo zakrpati niti strelski izbruhi Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, trener Dallasa Jason Kidd je bil zelo jasen: »Preprosto je – če prejmeš 130 točk, tekme ne moreš dobiti.«

Minuli konec tedna je pokazal, kako visoko dejansko kotirajo delnice Dallasa v aktualni sezoni. Poraza z Milwaukeejem (125:132) in Sacramentom (113:129) nista bila presenetljiva, sta pa potrdila napovedi z začetka sezone, da bo obramba Teksašanov težko kos najbolj prodornim, predvsem pa telesno močnim tekmecem v ligi.

Bolj konstantni

Številke so povedne: proti Denverju na začetku novembra je Dallas skok izgubil s 34:51, prejeli so skrb vzbujajočih 68 točk v raketi. Sacramento jih je v obarvanem delu rakete res dosegel »le« 58, a zgolj zato, ker sta se Domantas Sabonis in De'Aaron Fox namesto za polaganja odločala za podaje do odprtih soigralcev, ki so z meti za tri rešetali mrežico Dallasa. Trije favorizirani tekmeci (Denver, Milwaukee, Sacramento) so proti Dallasu v povprečju dosegli kar 1,3 točke na napad.

»Preprosto bomo morali biti v obrambi bolj konstantni in vsak večer prikazati enako raven energije, če želimo ustaviti tekmeca. Tokrat nas je Sacramento povsem nadigral pod obročem. Dogovorili smo se, kako zapirati prostor pod košem, a nismo storili nič od tega,« je bil jezen Kidd, Dončić pa jedrnat: »Bolje bomo morali igrati v obrambi, to je povsem jasno.«

V noči na četrtek Dallas čaka nov zahteven izziv, v mestu angelov se bodo pomerili s telesno zelo močnimi Jezerniki z LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom na čelu. Raketa bo morala biti precej manj prepišna, če Dallas resno računa na deseto zmago v sezoni.