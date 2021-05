Luka Dončić je zamahnil, a ni želel udariti (VIDEO)

Še vedno mu grozi kazen

Le še velik negativni zasuk lahko prepreči košarkarjem Miamija in Dallasa neposredno uvrstitev v končnico lige NBA, saj imajo pred zadnjimi štirimi nastopi po dve zmagi prednosti pred 7. v vzhodni in zahodni konferenci, ki bosta že morala v kvalifikacije za izločilne boje. Posebej dragocen uspeh je dosegla floridska zasedba, saj je v Bostonu ugnala neposrednega tekmeca za napredovanje s 130:124 ob opaznem prispevku(9 točk, 3 skoki in 7 asistenc). Pričakovano zmago Teksašanov v Clevelandu s 124:97 pa je pokvarila izključitevob začetku tretje četrtine. Slovenski zvezdnik je moral že drugič v zadnjih petih dvobojih predčasno zapustiti igrišče. Ob porazu s Sacramentom 2. t. m. si je prislužil dve tehnični napaki, med soočenjem s predzadnjim moštvom vzhodne konference pa je prejel nešportno napako druge kategorije, ker je med prerivanjem za prostor pod obročem zamahnil z desno roko proti mednožju Clevelandovega branilca. Sodniki so mu sprva namenili navadno osebno napako, po petminutnem ogledu posnetka pa so spremenili odločitev in Dončića poslali v slačilnico. »Ko sem videl posnetek, sem se prepričal, da sem ga udaril, a tega nisem storil z namenom. Takšne stvari se dogajajo na vseh tekmah. Šlo je za običajen prizor z dvema košarkarjema, ki sta se borila za prostor pred skokom za odbito žogo, zato sem bil presenečen, ko so mojo potezo ocenili za nešportno,« je pojasnil Dončić, ki je do izključitve zbral 15 točk, 5 skokov in 5 asistenc. Pritrdil mu je tudi Sexton, saj se ni postavil v vlogo napadenega mučenika. »Ko na telesu začutiš tekmečeve roke, jih podzavestno potisneš navzdol in to je storil tudi Luka pri zapiranju prostora. Ni me sicer zadel tako, kot si je želel, a ni imel zlobne namere.«Izključitev ni vplivala na Dončićevo kvoto tehničnih napak v tej sezoni. Še vedno je pri številki 15, in če si bo prislužil še eno, bo moral po pravilih lige NBA počivati na eni tekmi. Dallas se bo do konca rednega dela prvenstva pomeril z Memphisom in New Orleansom, ki se potegujeta za uvrstitev v končnico, bržkone odpisanim Torontom in že prečrtano Minnesoto, zaradi daljše odsotnostiinpa bo potreboval vse preostale adute, čeprav je najbolj vroče moštvo med vsemi. V zadnjih 12 nastopih je doživel le dva poraza, oba proti Sacramentu, ki je trenutno 12. med zahodnimi klubi in od leta 2006 zaman čaka na preboj v končnico, kar je najdaljši črni niz v ligi NBA. Dončićeva predstava v Clevelandu, najbolj slovenskem mestu v ZDA, je bila tokrat rekordno kratka, a dovolj dolga, da je presegel nov mejnik in prišel do 1504. asistence v ligi NBA. Z njo je postal šele tretji košarkar v zgodovini elitne lige, ki je presegel mejo 5000 točk, 1500 skokov in 1500 asistenc v prvih treh sezonah. Pred njim sta se na seznam vpisala legenda 60. in 70. let prejšnjega stoletjain, najbolj dominantni košarkar zadnjih 15 let.