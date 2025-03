Luka Dončić je neustavljiv! Poglejte, kaj je počel na parketu (VIDEO)

Luka Dončić je bil s 30 točkami, 15 podajami in 8 skoki ključni igralec za zmago Los Angeles Lakers, medtem ko je LeBron James dosegel 34 točk in postal prvi igralec, ki je dosegel 50.000 kombiniranih točk v rednem delu in končnici.

Dončić je že v prvi četrtini pokazal svojo izjemno formo, ko je dosegel 17 točk, kar je njegov najboljši rezultat v eni četrtini v tej sezoni. Med temi točkami so bile tudi tri zaporedne trojke, ki so dvignile občinstvo na noge. Dončić je nadaljeval z odličnim metom iz igre, saj je zadel 47 odstotkov svojih metov, vključno s 46 odstotkov trojk.

»Luka je neverjeten igralec. Njegova sposobnost, da nadzoruje igro in ustvarja priložnosti za soigralce, je nekaj posebnega,« je po tekmi dejal LeBron James. »Njegova energija in talent sta nas danes res ponesla do zmage.«

(Video: počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

LeBron James dosegel nov mejnik

LeBron James je bil prav tako ključni igralec za Los Angeles Lakers, saj je zbral 34 točk, 6 podaj in 8 skokov. Njegov dosežek 50.000 kombiniranih točk v rednem delu in končnici je bil zgodovinski trenutek, ki ga je občinstvo nagradilo s stoječimi ovacijami. James je svoj mejnik dosegel že v prvi četrtini, ko je zadel trojko.

»To je neverjeten dosežek in ponosen sem, da sem del tega trenutka,« je dejal James. »Vedno sem si prizadeval biti najboljši in ta mejnik je dokaz trdega dela in predanosti.«

Dončić je v zadnjih petih tekmah v povprečju dosegal 26 točk, 9,2 podaj in 8,8 skokov, kar kaže na njegovo izjemno vsestranskost. Njegova povprečna minutaža je bila 35,4 minut na tekmo, kar kaže na njegovo pomembno vlogo v ekipi.

Los Angeles Lakers se bodo v naslednji tekmi pomerili z New Yorkom.