Luka Dončić je boljši vsak dan, vsako uro

Slovenski zvezdnik lige NBA se je na parketu bojeval za vsako žogo.

Phoenix zmaguje v nizu

17

trojnih dvojčkov že ima Luka Dončić v letošnji sezoni.

Slovenski košarkarski zvezdnikje s 17. trojnim dvojčkom v sezoni popeljal Dallas Mavericks do zmage nad prvo ekipo vzhodne konference severnoameriške lige NBA, Milwaukee Bucks. V Orlandu je bilo po podaljšku 136:132 za ekipo iz Teksasa. Miami Heat je brez poškodovanegaizgubil proti Phoenix Suns s 112:119. Dončić je dosegel 36 točk (met iz igre 12:24), rekordnih 19 podaj in 14 skokov ter ima največ trojnih dvojčkov med vsemi košarkarji v tej sezoni.»Vsak dan, vsako uro je boljši. Najbolj me je navdušilo, kako je med tekmo vodil ekipo. Ohranil je mirno kri in vodil soigralce, ko so bili ti v krču,« je bil po tekmi poln hvale na račun Ljubljančana trener Dallasa. Košarkarji Dallasa so ob koncu rednega dela dosegli zadnjih sedem točk in si zagotovili podaljšek, v katerem pa so ves čas vodili. Odločilna prosta meta za dodatnih pet minut igralnega časa je 21 sekund pred koncem izza črte prostih metov zadel Dončić. To je bil že tretji podaljšek Dallasa od petih tekem v mehurčku in druga zmaga.je k zmagi dodal 27 točk,pa 26.»Počutim se svežega in poskušam sprejemati prave odločitve. Včasih še vržem na koš, ko ne bi smel,« je po koncu dejal Dončić, ki je v Orlandu dosegel tretjega dvojnega dvojčka. Zvezdnik Milwaukeeja in MVP pretekle sezoneje dosegel 34 točk, 13 skokov in pet blokad in se tudi sam ni mogel izogniti hvali Dončića. »Je eden najbolj nadarjenih košarkarjev, proti katerim sem kdaj igral. Vso ekipo naredi boljšo in še se bo izboljšal,« je dejal Grk.Košarkarji Phoenixa so proti Miamiju nadaljevali niz neporaženosti v mehurčku v Orlandu. Za peto zmago po ponovnem zagonu sezone jeproti četrti ekipi vzhoda prispeval 35 točk. Za Miami stainprispevala po 25 točk. V preostalih tekmah so LA Clippers s 122:117 premagali Portland Trail Blazers, Indiana Pacers je bila s 116:111 boljša od Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, kjerzaradi poškodbe ni bilo v postavi, pa je po dveh podaljških s 134:132 ugnal Utah Jazz. Dallas prihodnja tekma čaka danes zvečer po slovenskem času, ko bo igral proti Utahu, Miami pa se bo v noči na torek meril z Indiano.