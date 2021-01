Luka Dončić doživel boleči poraz (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnikje s svojim Dallasom v severnoameriški ligi NBA doživel enajsti poraz na 19 tekmah. Tokrat so igralci iz Teksasa izgubili v gosteh pri Utahu s 101:120. Dončić je v 32 minutah zbral 25 točk, sedem podaj in šest skokov.Slovenec, ki je iz igre metal 8-17, je pri Dallasu imel premalo pomoči v napadu, naslednji najboljši strelec je bil s 13 točkami rezervistPri Utahu, ki ima 15 zmag ob štirih porazih, se je izkazalz 32 točkami, svoj delež pa so prispevali tudiz 22 točkami in devetimi podajami,z 18 točkami ters 17 točkami in 12 skoki.Denverje gostoval v San Antoniu in prav tako izgubil, izid je bil 119:109 za domače, ki imajo tako kot gosti po enajst zmag in osem porazov. Čančar je igral minuto, a je njegova statistika ostala prazna. Njegov najboljši soigralec je bil spets 35 točkami in 10 skoki. Pri San Antoniu jezbral 30 točk in 10 podaj.