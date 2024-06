Luka bo igral le še za čast

Košarkarji Dallasa so dobro vedeli, da je tretja tekma finala za njih tekma za biti ali ne biti. Doslej se je 156 ekip v končnici znašlo v zaostanku z 0:3 v zmagah in še nobeni ni uspel preobrat. Glede na prikazano je po porazu z 99:106 težko verjeti, da bo prav Dallas prvi s tem dosežkom, tudi v domači dvorani niso dočakali prebujenja podpornega dela ekipe, 62 točk Luke Dončića in Kyrieja Irvinga pa je bilo premalo, da bi Boston spravili na kolena. Na četrti tekmi bodo igrali za čast, da se izognejo metli.

Številni analitiki so v preteklosti Bostonu očitali, da nimajo zmagovalne miselnosti, hiter in nepričakovan zaostanek s 25:12 je bil pravi preizkus za kelte, opravili so ga z odliko. »Celo leto smo poslušali, da Boston nima možnosti, da se je naše šampionsko okno zaprlo, da nismo iz pravega testa, da bi bili prvaki. A to je drugačna ekipa, ko je najbolj potrebno, držimo skupaj in se držimo načrta, ki nam prinaša zmage,« je bil po tekmi zadovoljen znova vrhunski Jaylen Brown (30 točk, 12/22 met iz igre), ki je na dobri poti, da postane MVP finala. Boston je umiril ritem igre in do polčasa ujel priključek, v tretji pa so pohodili stopalko za plin in Dallas spravili na rob prepada.

Deset minut pred koncem tekme je Boston vodil z 91:70 in Teksašani so spoznali, da je vrag odnesel šalo. Kot bi nekdo v glavah keltov ugasnil luč, so se jim na pragu velike priložnosti zatresle roke in Dallas je z delnim izidom 20:2 jurišal nazaj v igro. Nato so vmes posegli sodniki in v manj kot minuti dosodili Dončiću peto in šesto osebno napako, štiri minute pred koncem je Luka prisilno moral na klop. »Nismo mogli igrati agresivne obrambe, ne bi se rad spuščal v podrobnosti, zakaj je bilo temu tako. A da v finalu lige NBA dobim peto in šesto osebno napako na tak način, je naravnost smešno,« je bil jezen Dončić.

»Ni še konec, dokler igramo tekme, imamo tudi možnosti za zasuk,« je za konec pribil Luka, a tudi v njegovi govorici telesa ni bilo zaznati optimizma. Košarkarska zgodovina govori svoje, na šampionski prstan bo moral Luka še počakati, zdaj mu ostane le še boj za čast, škoda bi bilo sezono presežkov zaključiti z metlo v finalu.