Lucija Hribar izpolnila svoj veliki cilj

Slovenska telovadka Lucija Hribar je na 52. svetovnem prvenstvu izpolnila svoj veliki cilj. Ljubljančanka je v kvalifikacijah vse štiri nastope opravila zanesljivo, dobre predstave pa so ji preko mnogoboja prinesle tudi mesto na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Enaindvajsetletnica je tako postala peta Slovenka z uvrstitvijo na olimpijski turnir v športni gimnastiki od osamosvojitve države. Pred njo je to uspelo Mojci Mavrič (Sydney, 2000), Adeli Šajn (Peking, 2008), Saši Golob (London, 2012) in Teji Belak (Rio de Janeiro, 2016).

Nagrajena za trud

»Po prespani noči se počutim odlično. Vendar še zdaj ne morem verjeti, da sem se uvrstila na OI,« je iz Belgije sporočila mlada telovadka in dodala, da je bilo vse skupaj zelo stresno: »Še posebej zato, ker sem celotno tekmo spremljala v dvorani, moja trenerka pa v hotelu ob računalniku z vsemi ocenami. Bili sva ves čas na zvezi, skupaj sva se tresli in upali, da mi uspe. Na koncu sem se na OI uvrstila kot zadnja, 14., in sem zelo vesela, da sem nagrajena za trud.«

Trenerka je namreč svojo tekmovalko že med nastopom spremljala le s tribun, zato je bila zanjo tekma še posebej stresna. Zaradi pravil gre namreč lahko na podij le en trener, ker pa je imela Slovenija poleg Hribarjeve v ognju tudi štiri leta mlajšo Zalo Trtnik, so se dogovorili, da bo telovadki spremljal njen trener Urban Sever.«Nekatere Lucijine vaje sem videla samo polovico, ko pa je bila na zadnjem orodju, gredi, sem kar z njo delala vajo na tleh in čakala, da naredi še seskok in ... uspelo je,« je podoživela Nataša Retelj. Kot je dodala, obema ta uspeh pomeni ogromno: »Čustva so močna, malo jokaš, malo se smejiš. Super! Tako za naš klub kot slovensko gimnastiko uvrstitev pomeni veliko, saj je Lucija šele peta v tem obdobju, ki se ji je uspelo prebiti na OI. Na prejšnjih nam to ni uspelo.«