Lovro Kos prvič na stopničkah!

Japonec Ryoyu Kobayashi je zmagovalec druge tekme novoletne turneje smučarskih skakalcev v Garmisch-Partenkirchnu. Japonec je za skoka, dolga 143 in 135,5 metra, dobil 291,2 točke. Le dve desetinki je na drugem mestu zaostal Nemec Markus Eisenbichler, izkazal pa se je tudi Slovenec Lovro Kos, ki je bil tretji.

V finalu so nastopili štirje Slovenci, najboljši med njimi pa je bil prav Kos (135,5/138 m/286,0). Ta je sprva premagal Nemca Piusa Paschkeja in bil po prvem skoku peti, v drugi seriji pa je z novim lepim skokom prišel na osme slovenske stopničke na teh novoletnih tekmah v Garmischu.

Timi Zajc (137/127,5 m/264,1) je bil po prvi seriji četrti, potem ko je ugnal Nemca Severina Freunda, v finalu pa je skočil slabše in nazadoval na deveto mesto. Anže Lanišek (130/135 m/257,6), ki je v prvi seriji imel 15. dosežek in je bil boljši od Rusa Ilje Mankova, je bil na koncu 14., Cene Prevc (131/135 m/257,3), ki je z 18. dosežkom v prvi seriji preskočil Estonca Kevina Maltseva, pa 15. Brez finala je ostal Peter Prevc (124,5 m/116,8), ki je izgubil dvoboj z Nemcem Stephanom Leyhejem in na koncu pristal na 37. mestu. Žiga Jelar je obstal v kvalifikacijah.