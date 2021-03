Lovil se je vse do konca in ujel šele v Planici

Dvakrat izboljšal osebni rekord

Lanišek skupno deveti Končni vrstni red v svetovnem pokalu (25/25): 1. Granerud (Nor) 1572, 2. Eisenbichler (Nem) 1190, 3. Stoch (Pol) 955, 9. Lanišek 775, 13. Pavlovčič 559, 22. D. Prevc 241, 23. P. Prevc 230, 38. C. Prevc 83, 46. Zajc 60, 47. Bartol 58, 51. Semenič 30, 62. Kos 14, 71. Presečnik (vsi Slo) 3.

Mali globus Karlu Geigerju Posebni seštevek poletov (3/3): 1. Geiger (Nem) 260, 2. R. Kobajaši (Jap) 260, 3. Eisenbichler (Nem) 172, 4. Pavlovčič 141, 5. D. Prevc 132, 12. Jelar 58, 15. P. Prevc 44, 21. Lanišek 26, 27. Kos in C. Prevc po 14, 29. Semenič 13, 37. Bartol 6, 40. Zajc (vsi Slo) 2.

V Planici se je včeraj z velikim finalom najboljše trideseterice iztekla 42. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih. Za konec so imeli največ razlogov v nemškem taboru, v katerem so se najprej veselili zmage v ekipni preizkušnji z le eno serijo, nato pa še 1. in 3. mestainna posamični tekmi. Slovenci so se od zime poslovili z dvema 4. mestoma.terin, ki jih je v soboto na poti do moštvene zmage ustavil premočan veter, so včeraj dvoboj za 3. mesto z Avstrijci izgubili za pičle 3,4 točke. Le za dve točki več je nato stopničke zgrešil najmlajši od bratov Prevc, ki je bil kot četrti naš najboljši skakalec na sklepnem dejanju predolimpijske sezone 2020/21.»Finale se je in ni razpletel po mojem okusu. Malo je manjkalo poletom, malo mi je zmanjkalo tudi do zmagovalnega odra, glede na celotno zimo z vzponi in padci pa sem zadovoljen s tem, kako se je razpletlo,« se je Domen spomnil zlomljenega zapestja, ki so ga ovirale v pripravljalnem obdobju in zaradi katerega je bil prisiljen izpustiti uvodne preizkušnje. Ker septembra in oktobra, ko je bil poškodovan, ni mogel preizkušati opreme, se je z njo lovil vse do Planice, kjer je letel s tekmovalnim dresom, ki so ga naredili že januarja. Kot je pristavil, se je veliko naučil. »Ne bom lagal, a v prejšnjih poletjih so mi misli uhajale preveč stran od skokov. Zato sem že med nedavnim SP v Oberstdorfu sam pri sebi sklenil, da se bom drugače lotil sezone. Da bo treba nekaj spremeniti, sem vedel že prej, dojel pa šele zdaj, ko me je malo bolj udarilo po glavi. Zdaj bom delal na tem, da bom že poleti vrhunsko pripravljen,« je napovedal 21-letni član kranjskega Triglava, ki bo danes spet odprl elektronsko pošto in različne aplikacije ter nadomestil, kar je zamudil, potem ko se je izklopil iz njih.Čeprav je Pavlovčič v finalu velikega finala s 3. mesta zdrsnil na sedmo in je kot skupno četrti za malo ostal tudi brez kolajne v posebnem seštevku poletov, je pretehtalo veselje zaradi dvakrat izboljšanega osebnega rekorda. Potem ko je na moštveni tekmi odjadral do 243 metrov, ga je v uvodni seriji posamične preizkušnje odneslo še 6,5 metra dlje, s čimer je le za pol metra zgrešil državni rekord Petra Prevca (250 m) iz Vikersunda 2015. »Že v soboto sem si rekel, da moram na tekmi napasti na polno. Ker so premaknili uro, se je preizkušnja za nas začela zelo zgodaj, sam pa ne veljam za jutranjo ptico. Toda kljub temu sem se dobro pripravil, uspel pa mi je čudovit in nepozaben polet, med katerim sem neizmerno užival,« je razkril 22-letni Mojstrančan, nadvse zadovoljen s celotno sezono, ki jo je v skupni razvrstitvi končal na 13. mestu.»Zaradi težav in bolečin s hrbtom, ki sem jih imel v preteklosti, sem se že spraševal, ali je smiselno nadaljevati, letos pa sem dobil veliko potrditev, da je bilo vredno vztrajati,« je bil dobro razpoložen Pavlovčič, ki so ga po finalnem nastopu razveselili z njemu tako ljubljenim sladoledom.Z novim osebnim rekordom (234,5 m) se je nagradil tudi Žiga Jelar (12.), ki je poudaril, da ni lepšega kraja za takšen polet. Zaradi obveznosti, ki jih ima za 2. letnik športnega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, in visokih načrtov za prihodnjo olimpijsko zimo (»V Pekingu bo moj cilj kolajna!«) si kakšnega oddiha ne bo privoščil, bo pa verjetno poleti predstavil novo pesem. V tej sezoni najboljši slovenski skakalecje za konec izvlekel 14. mesto, skupno pa je pristal na devetem. »Za menoj je lepa zima, ki je bila po drugi strani tudi naporna. Vidim, da pristop, ki sem ga ubral, prinaša rezultate. Upam, da bom nadaljeval v takšnem slogu in še bolj samozavesten odrinil v novo sezono,« si je zaželel 24-letni Domžalčan, ki si bo vzel nekaj dni le zase in za svojo družino. Nadeja se, da bo opravil še kakšen zavoj na katerem od smučišč.Med našimi finalisti je bil najmanj zadovoljen najizkušenejši – Peter Prevc (23.). »Tudi za konec je bilo vroče-ledeno, kot pravzaprav vso zimo. Takšna te pusti praznega, ker nimaš nobenega zadovoljstva,« je bil zaključni komentar 28-letnika iz Dolenje vasi pri Železnikih.