1. SNL

Olimpija klavrno, Maribor boječe

V 8. krogu 1. SNL čudež v Domžalah, Radomlje od 0:2 do 3:2. Vijolični trpeli, El Arbi Soudani odločil z mojstrovino.
Fotografija: El Arbi Soudani je z akcijo za zmagoviti gol dvignil na noge mariborske navijače. FOTO: Jan Herlič/Sportida
El Arbi Soudani je z akcijo za zmagoviti gol dvignil na noge mariborske navijače. FOTO: Jan Herlič/Sportida

Gorazd Nejedly
Gorazd Nejedly
15.09.2025 ob 07:35
gorazd-nejedly
Gorazd Nejedly
15.09.2025 ob 07:35

Na prvenstveni odmor so šli nogometaši Olimpije s popotnico zmage v velikem derbiju, Mariborčani pa v pričakovanju novega trenerja. V 8. krogu 1. SNL so se oboji vrnili neprepričljivi. Zeleno-belim se je »posrečil« podvig, saj so si po vodstvu z 2:0 po prvem polčasu v drugem privoščili razpad sistema: Radomljani so zrežirali preobrat in osvojili vse tri točke (3:2). V Ljudskem vrtu je 4400 navijačev pripravilo dobrodošlico novemu trenerju Radomirju Đaloviću, videli pa so boječ Maribor, ki ga je rešil zimzeleni El Arbi Soudani. Vijolični so na lestvici po zmagi z 1:0 znova skočili pred Olimpijo.

»Radomljani so tekmeci, ki imajo v tej sezoni dva obraza. Včasih so odlični, na zadnjih dveh tekmah pa niso bili videti tako dobro. Ne smemo jih podcenjevati,« je pred gostovanjem v Domžalah povedal trener Erwin van de Looij in se veselil, da je imel nekaj več časa za trening. Toda očitno ga bo potreboval še veliko več. Napoved je zadel, Radomljani so bili v prvem polčasu palček, Olimpija pa je bila v drugih 45 minutah moštvo vajencev. Tudi Nizozemec na trenerskem stolčku nima čarobne paličice, a vprašanje je, kdo jo sploh ima? Vratar Matevž Vidovšek? Olimpija brez poškodovanega kapetana trpi in izgublja.

Celje       7       7       0       0       24:4       21

Maribor       8       4       2       2       16:10       14

Koper       7       4       1       2       12:8       13

Aluminij       7       4       1       2       10:9       13

Olimpija       8       4       1       3       12:13       13

Radomlje       8       4       0       4       11:19       12

Bravo       7       3       1       3       16:13       10

Mura       8       1       2       5       7:12       5

Primorje       7       1       2       4       8:15       4

Domžale       7       0       0       7       5:19       0

Že videno, pragmatično!

Prvih 90 minut pod taktirko Radomirja Đalovića ne bo šlo v zgodovino mariborskih lepih in atraktivnih tekem, a v kategorijo že videnih, tekmovalnih in pragmatičnih.

Štejejo točke, ne vtis. Radomir Đalović je mariborsko poglavje začel z zmago. FOTO: Jan Herlič/Sportida
Štejejo točke, ne vtis. Radomir Đalović je mariborsko poglavje začel z zmago. FOTO: Jan Herlič/Sportida
»Zahvalil bi se čudovitim navijačem, ki so nas prišli spodbujat in so nam pomenili veliko podporo. Še posebej v trenutkih, ko nismo bili dobri, ko smo trpeli. Čestitke igralcem, ki so bili tukaj eden za drugega, se borili tudi v obdobjih, ko stvari niso šle, kot bi morale. Tekma proti dobremu nasprotniku je bila zahtevna, a se je izšlo po naših željah. Osvojili smo pomembne tri točke. Pričakovali smo, da bomo delovali bolje, toda Maribor je bil v nekaterih prejšnjih tekmah tudi boljši, a ni zmagal,« je Črnogorec priznal, da ni bilo lahko in še manj lepo. Delno je razkril, kakšen bo Maribor pod njegovim vodstvom. Če gre soditi po videnem, bo bliže nekdanjemu pragmatičnemu moštvu, ki bo usmerjeno proti zbiranju točk. Zanje bodo zadolženi zvezdniki, kot je El Arbi Soudani. Alžirski veteran je z bravurozno zaključno akcijo za učbenike požel stoječe ovacije.

»V napadu imamo kakovost in vedno lahko kdo odloči tekmo,« je nekdanjemu trenerju Rijeke jasno, na koga lahko računa v trenutkih, ko gre za nohte. »Nekajkrat nas je reševal tudi vratar,« je izpostavil še kapetana Ažbeta Juga.

Blamaža Olimpije

Izida in pari 8. kroga: Kalcer Radomlje – Olimpija 3:2 (600, Jojić 52., Martinčič 78., Gnjatić 83.; Durdov 23., Pinto 36.,11-m; rdeči karton: Kukovec 90., Radomlje), Maribor – Mura (4400, Soudani 45.), Primorje – Aluminij, Koper – Celje, Bravo Big Ben – Domžale.

Vrstni red strelcev: 7 – Kovačević (Celje), 6 – Baboula (Bravo), 5 – Malenšek (Radomlje), D. Jurić (Koper), Tetteh (Maribor).

Pari 9. kroga: Aluminij – Maribor (19. t. m.), Olimpija – Bravo, Domžale – Koper (oba 20. t. m.), Mura – Radomlje, Primorje – Celje (oba 21. t. m.).

nogomet Olimpija Maribor trener 1. SNL Domžale NK Maribor derbi

