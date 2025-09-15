Olimpija klavrno, Maribor boječe
Na prvenstveni odmor so šli nogometaši Olimpije s popotnico zmage v velikem derbiju, Mariborčani pa v pričakovanju novega trenerja. V 8. krogu 1. SNL so se oboji vrnili neprepričljivi. Zeleno-belim se je »posrečil« podvig, saj so si po vodstvu z 2:0 po prvem polčasu v drugem privoščili razpad sistema: Radomljani so zrežirali preobrat in osvojili vse tri točke (3:2). V Ljudskem vrtu je 4400 navijačev pripravilo dobrodošlico novemu trenerju Radomirju Đaloviću, videli pa so boječ Maribor, ki ga je rešil zimzeleni El Arbi Soudani. Vijolični so na lestvici po zmagi z 1:0 znova skočili pred Olimpijo.
»Radomljani so tekmeci, ki imajo v tej sezoni dva obraza. Včasih so odlični, na zadnjih dveh tekmah pa niso bili videti tako dobro. Ne smemo jih podcenjevati,« je pred gostovanjem v Domžalah povedal trener Erwin van de Looij in se veselil, da je imel nekaj več časa za trening. Toda očitno ga bo potreboval še veliko več. Napoved je zadel, Radomljani so bili v prvem polčasu palček, Olimpija pa je bila v drugih 45 minutah moštvo vajencev. Tudi Nizozemec na trenerskem stolčku nima čarobne paličice, a vprašanje je, kdo jo sploh ima? Vratar Matevž Vidovšek? Olimpija brez poškodovanega kapetana trpi in izgublja.
Celje 7 7 0 0 24:4 21
Maribor 8 4 2 2 16:10 14
Koper 7 4 1 2 12:8 13
Aluminij 7 4 1 2 10:9 13
Olimpija 8 4 1 3 12:13 13
Radomlje 8 4 0 4 11:19 12
Bravo 7 3 1 3 16:13 10
Mura 8 1 2 5 7:12 5
Primorje 7 1 2 4 8:15 4
Domžale 7 0 0 7 5:19 0
Že videno, pragmatično!
Prvih 90 minut pod taktirko Radomirja Đalovića ne bo šlo v zgodovino mariborskih lepih in atraktivnih tekem, a v kategorijo že videnih, tekmovalnih in pragmatičnih.
»V napadu imamo kakovost in vedno lahko kdo odloči tekmo,« je nekdanjemu trenerju Rijeke jasno, na koga lahko računa v trenutkih, ko gre za nohte. »Nekajkrat nas je reševal tudi vratar,« je izpostavil še kapetana Ažbeta Juga.
Blamaža Olimpije
Izida in pari 8. kroga: Kalcer Radomlje – Olimpija 3:2 (600, Jojić 52., Martinčič 78., Gnjatić 83.; Durdov 23., Pinto 36.,11-m; rdeči karton: Kukovec 90., Radomlje), Maribor – Mura (4400, Soudani 45.), Primorje – Aluminij, Koper – Celje, Bravo Big Ben – Domžale.
Vrstni red strelcev: 7 – Kovačević (Celje), 6 – Baboula (Bravo), 5 – Malenšek (Radomlje), D. Jurić (Koper), Tetteh (Maribor).
Pari 9. kroga: Aluminij – Maribor (19. t. m.), Olimpija – Bravo, Domžale – Koper (oba 20. t. m.), Mura – Radomlje, Primorje – Celje (oba 21. t. m.).
