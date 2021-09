Ljubljanski dvojec naskakuje vrh

Prva liga Telemach Koper 8 6 1 1 16:6 19

Bravo 9 4 4 1 9:5 16

Olimpija 9 5 1 3 13:10 16

Mura 9 4 2 3 13:15 14

Tabor 9 4 1 4 12:7 13

Maribor 9 4 1 4 13:15 13

Celje 9 3 1 5 10:11 10

Domžale 8 3 1 4 10:12 10

Aluminij 9 1 4 4 5:11 7

Radomlje 9 1 2 5 7:16 5

Drevišnji uvodni tekmi 10. kroga 1. SNL, derbija Ljubljanske kotline v Domžalah in v Stožicah, lahko vsaj za 24 ur prineseta tri vodilne na lestvici. Radomljani gostijo Bravo, zeleno-beli Domžalčane. S polnim izkupičkom Ljubljančanov bi Koper dobil družbo na prvem mestu, a bi imel tudi dve tekmi manj. Že jutri je lahko znova sam vodilni: na Bonifiki gostuje Aluminij, še prej Mura v Sežani, večerna tekma pa bo pripadla štajerskemu derbiju.Radomljani se po odličnem štartu že sprašujejo, kje so nesrečno ostali brez točk. Dve so izgubili prav v Spodnji Šiški v prvem dvoboju, v katerem so bili Šiškarji še v ogrevalnem obdobju. Razmere so se v dveh mesecih bistveno spremenile, gostje so izraziti favoriti.Dol, gor, poraz, zmaga. Olimpija niha, ko ne bo več, bo lahko tudi prva. Zaje najpomembneje, da ima mir in da lahko brez napetosti uveljavlja svojo filozofijo, ki je umirjena: zeleno-beli na igrišču niso spektakularni, niso napadalni, a tudi ne obrambni. Nekaj vmes. Predvsem zaradi tega, ker nimajo igralca s presežno vrednostjo, imajo pa trenutno najbolj izstopajočega. Še vedno pa je Olimpija brez klasičnega napadalca. Na dolgi rok se ne bo izšlo. Domžalčani lažje dihajo, v Stožicah pa jo radi zagodejo.Bolj kot za sproščene Sežančane po dveh zmagah pod taktirkoje tekma pomembna za Sobočane, ki morajo zmagovati, da bi držali korak s tekmeci pred njimi.se zaveda, kako zahtevno se bo bojevati na dveh frontah, zato ima na voljo za slovenske razmere izjemno širok in kakovosten igralski kader. Praktično je vseeno, s kakšno enajsterico začenja tekme, »zabetonirana« je le zadnja vrsta.So Koprčani po prvem porazu ohranili mirnost in bodo izkoristili krizo Kidričanov, kjer visi trener, ali se bodo gostje po rekordno visokem porazu v Sežani pobrali in se oddolžili s presenečenjem? Vse je možno.Vijolični so že naredili, kar so morali, Celjani bi še lahko: zamenjali trenerja.se pod težo pritiska posameznikov znotraj kluba po nepotrebnem ukvarja s povsem banalnimi zapisi, namesto s podobo na igrišču, na katerem je učinek slabši od pričakovanj. Če bodo Celjani izgubili, bo najbrž že bivši. Maribor je v Celju s preobratom prišel do prve zmage in edine, v kateri jepopravil svoje taktične in kadrovske napake. Kakor koli že, v obeh taborih se s točko ne bodo zadovoljili.