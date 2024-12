Ljubljanske košarkarje čaka eno najtežjih gostovanj v Evropi

Za konec koledarskega leta 2025 se košarkarji Cedevite Olimpije odpravljajo na eno najtežjih gostovanj v Evropi, v vroči beograjski Areni jih danes (19.00) čaka dvoboj s Partizanom, vodilnim moštvom v jadranski ligi.

Beograjski črno-beli so se na uvodu v sezono še lovili, poleti so povsem prevetrili moštvo, v zadnjih tednih pa varovanci Željka Obradovića igrajo vse bolje in tudi v evroligi ostajajo v igri za končnico. Olimpijo čaka zahtevna, a ne nemogoča naloga, v zadnjih sezonah so zmaji nekajkrat že uspeli presenetiti Partizan, v minuli so zmagali doma (95:91) in izgubili v gosteh (102:110), v Beogradu so nazadnje slavili 12. novembra 2021.

Pri Partizanu na zadnjih tekmah odlično igra Duane Washington, Cedevita Olimpija pa bo stavila na bolj spočite nosilce igre, ki med tednom z Ilirijo v pokalu niso imeli težav (97:80).