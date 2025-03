Ljubljana je košarkarsko mesto

Odločno, a brez pretiranega optimizma so košarkarji Olimpije v Stožicah pričakali favorizirani Bešiktaš. Z najnižjim proračunom v izločilnih bojih je bila že vloga nosilca podvig, po odličnem drugem polčasu zaslužena zmaga nad gosti iz Istanbula pa potrditev dobrega dela skozi celo sezono. »To vzdušje šteje enako, kot če bi osvojili lovoriko. Na to smo čakali, odkar sem prišel v Ljubljano,« se je za pomoč Zvezdan Mitrović zahvalil šestemu igralcu na glasnih tribunah Stožic. Tudi predsednik Emil Tedeschi je končno dobil, po kar je prišel v Ljubljano.

Začetek tekme je bil po domačih željah, zmajem so se tresle roke pri metu, a so s trdno obrambo držali stik s Turki. Nato se je zgodba začela odvijati v smer, ki je skrbela ljubljansko vodstvo. Branilci Bešiktaša so prelahko prebijali obrambo Olimpije, ki je dopustila preveč lahkih prodorov, »pozabili« so na male osebne napake.

Posledica? Odprti meti za tri, polaganja pod košem in juriš Turkov, ki so s prednostjo 12 točk grozili, da bo tekma odločena še pred polčasom. A tokrat je imel Aleksej Nikolić drugačne načrte. Razpoloženi organizator ljubljanske igre je s petimi zaporednimi točkami Olimpijo pripeljal na znosnih sedem točk zaostanka in pustil vrata za vrnitev priprta.

Odziv v drugem delu je bil šampionski. Olimpija je odigrala najboljših 20 minut sezone v obrambi, kratek stik v komunikaciji ob trojki Arslana v zadnji četrtini je bil eden redkih trenutkov, ko je Mitroviću zavrela kri.

Igrali so dobro

»Odigrali smo dva povsem različna polčasa, poglejmo le razliko v skoku (ob polčasu 12:16, na koncu 39:30 v korist zmajev). Igrali smo res dobro košarko, premagali smo moštvo, ki ima visok proračun in kakovostnega trenerja,« je bil zadovoljen črnogorski strateg. V garderobi je znova našel pravi recept, Olimpija je bila pri pokrivanju organizatorjev igre Bešiktaša veliko bolj agresivna, osrednja vloga je pripadla Jaki Blažiču. Zdelo se je, da bi kapetan »pregrizel parket« za zmago, v igro se je želel vrniti tudi načet, čeprav poškodba roke ni bila videti nedolžno: »Vse je lažje, ko igraš s srcem, ko igraš za svoj klub. Vedeli smo, da lahko zmagamo le s čvrsto obrambo. Ta zmaga je tudi zmaga navijačev, ki niso le gledali tekme, navijali so od prve minute.«

S kapetanom se je strinjal tudi Mitrović: »Nekaj lovorik sem že osvojil v karieri in občutek je zdaj zelo podoben. Ko sem podpisal pogodbo v Ljubljani, smo si želeli napolniti dvorano. Zame je največja zmaga, da imamo takšno podporo, za to smo se borili celo sezono. Srečen sem, da smo v četrtfinalu, to vzdušje je bilo vredno lovorike.«

Še bolj zadovoljen je bil ob parketu predsednik Tedeschi, ki je zaradi težkega leta v zasebnem življenju zmaje letos redko spremljal od blizu. Tokrat je v Stožicah le dobil, kar je v Zagrebu pogrešal – publiko, ki diha z igralci, in veliko zmago, skratka pravi košarkarski praznik. Že v torek Olimpijo čaka nov turški izziv, ob 18. uri bodo v Istanbulu gostovali pri Bahčešehirju.