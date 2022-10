Liga prvakov na 64 poljih

Turistično središče Mayrhofen na avstrijskem Tirolskem je ta teden prizorišče evropskega klubskega pokala. Za prestižni lovoriki tekmovanja, ki bi ga lahko poimenovali tudi šahovska liga prvakov, se meri 70 ekip v moški in 17 v ženski konkurenci, zaradi znanih razlogov pa tokrat ne nastopajo ekipe iz Rusije.

Glavno ime med posamezniki je nedvomno svetovni prvak Magnus Carlsen, ki brani barve norveškega kluba Offerspill, nastopa pa tudi njegov predhodnik na šahovskem prestolu, legendarni Viši Anand. Slednji je na čelu papirnatih favoritov v moški konkurenci, ekipe Superbet iz Bukarešte. Visoko letos kotirajo aktualni slovenski prvaki iz Šahovskega kluba Ljubljana, ki jim je po zaslugi generalnega sponzorja, podjetja Tajfun Planina, uspelo sestaviti zelo močno ekipo z nekaj zvenečimi tujimi okrepitvami. Med njimi zagotovo velja posebej omeniti predvsem 19-letnega Indijca Arjuna Erigaisija, ki je letos prikazal izjemen napredek in se celo približuje najboljši deseterici na svetovni ratinški lestvici.

Skika 19

Na nedavno končanem turnirju elitne spletne serije je njegov pohod na vrh v finalu uspelo ustaviti šele samemu Magnusu Carlsenu. Slovenska predstavnika v ekipi sta naš najboljši šahist Luka Lenič in letošnji državni članski prvak Matej Šebenik. Ljubljančani so turnir začeli kot četrti nosilci in so podobno kot drugi favoriti v uvodnih dvobojih upravičili svoj status ter suvereno premagali nižje postavljene nasprotnike. V nadaljevanju jih tako čakajo neposredni obračuni z najboljšimi ekipami, v katerih bo padla odločitev o najvišjih mestih. Turnir traja zgolj sedem krogov, zato glavni kandidati za vrh nimajo veliko prostora za spodrsljaje, to dejstvo pa hkrati napoveduje tudi zelo razburljive boje vse do konca.

BELI NA POTEZI Erigaisi – Abel, Mayrhofen 2022. Kako je beli prehitel nasprotnika z odločilnim napadom? REŠITEV: 1.Te7+! Txe7 2.fxe7+ Kxe7 3.Df6+ Kd7 4.Df7+ Kd8 (4…De7 5.Tc7+ Kxc7 6.Dxe7+ itd.) 5.Dc7+ in črni je predal, saj lahko po 5…Ke8 6.Db8+ Kf7 7.Tc7+ izbira zgolj med matom in izgubo dame.

Težko delo favoritinj

Tudi v ženski konkurenci Slovenijo zastopajo igralke Šahovskega kluba Tajfun Ljubljana. Ekipo, v kateri so naša najboljša igralka Laura Unuk, njeni reprezentančni kolegici Zala Urh in Teja Vidic ter letošnja državna prvakinja med članicami Petra Kejžar, je okrepila še nekdanja svetovna prvakinja, Ukrajinka Marija Muzičuk. Ljubljančanke so se že v prvem dvoboju pomerile s prvimi favoritinjami in večkratnimi evropskimi prvakinjami, ki nastopajo za klub iz Monaka. Naše so se tekmicam zelo dobro zoperstavile, a na koncu vendarle morale priznati minimalen poraz. V drugem krogu so visoko zmagale in pred odločilnimi dvoboji še vedno lahko računajo na boj za visoka mesta.