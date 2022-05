Nogometaši Liverpoola so prvi finalisti te sezone lige prvakov. Na povratni polfinalni tekmi so v gosteh pri Villarrealu zmagali s 3 : 2 (0 : 2). Prvo tekmo so doma dobili z 2 : 0.

V finalu, ki bo 28. maja v Parizu, se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja med madridskim Realom in Manchester Cityjem. Povratna tekma bo v sredo ob 21.00. Prvi obračun so dobili Angleži s 4 : 3.