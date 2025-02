Lep uspeh slovenskih košarkaric, uvrstile so se na evropsko prvenstvo

Slovenske košarkarice so si petič zapored zagotovile udeležbo na evropskem prvenstvu. V zadnjem krogu kvalifikacij so na Kodeljevem premagale Finsko s 96:47 (21:14, 39:28, 72:32) in s petimi zmagami ter eni porazom zasedle prvo mesto v svoji skupini.

Slovenija je v velikem slogu zaključila kvalifikacije. Po uvodnem porazu proti Madžarski novembra 2023 je dobila vse naslednje tekme in si suvereno zagotovila mesto med šestnajstimi najboljšimi reprezentancami stare celine.

Jubilejno 40. evropsko prvenstvo bo potekalo od 18. do 29. junija 2025 v Brnu, Hamburgu, Bologni in Pireju, kjer bodo tudi zaključni boji. Žreb skupin bo 8. marca.

Prvič leta 2017

Slovenija je prvič na evropskem prvenstvu nastopila leta 2017 v Pragi, nato pa je bila udeleženka zaključnih turnirjev v Srbiji 2019, Franciji 2021 in Sloveniji 2023. Njena najboljša uvrstitev je deseto mesto, ki ga je zabeležila kot udeleženka dodatnih kvalifikacij za četrtfinale v Beogradu in Strasbourgu.

Najboljše strelke Slovenije danes v Ljubljani so bile Jessica Shepard z 20 točkami, Ajša Sivka s 15 in Teja Oblak s 14 točkami.