LeBron James doživel najhujši poraz v karieri (VIDEO)

Kamerunski košarkar Joel Embiid je s šestim trojnim dvojčkom (30 točk, 11 skokov, 11 podaj) v severnoameriški ligi NBA popeljal Philadelphia 76ers do visoke zmage s 138:94 nad Los Angeles Lakers. Štirikratni MVP lige LeBron James je bil prvi strelec kalifornijske ekipe z 18 točkami, vseeno pa je doživel najhujši poraz v dolgoletni karieri.

Lanski najkoristnejši igralec (MVP) lige Embiid je dosegel prvi trojni dvojček v sezoni že po treh četrtinah, Sixers pa so zadeli kar 22 trojk, eno manj od klubskega rekorda.

»Poskušamo igrati zmagovalno košarko,« je po tekmi dejal 29-letni Embiid: »Ko so moji soigralci popolnoma odprti, jim želim zagotoviti lahke mete in s tem tudi sebi olajšam igro. Zabavamo se na parketu, ko si podajamo žogo. Ta ves čas kroži. A vse se začne pri dobri obrambi.« Tyrese Maxey je bil prvi strelec tekme z 31 točkami in osmimi podajami.

Na drugi strani James še nikoli ni doživel poraza za 44 točk vse od prvenca v ligi leta 2003. »Kaj je treba spremeniti, da se to ne bo ponovilo? Veliko,« je dejal 38-letni James brez oklevanja po tekmi, na kateri ni zbral niti enega skoka.

V senci hudega poraza je ostal podatek, da je James po tej tekmi postal košarkar z največ odigranimi minutami v zgodovini prvenstva NBA in je na mestu rekorderja zamenjal nekdanjega igralca LA Lakers, Kareema Abdul-Jabbarja.