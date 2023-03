Laura iz gasilskega doma med najboljše na svetu (FOTO)

Pred dnevi je na daljavo potekalo svetovno prvenstvo v kolesarjenju Union Cycliste Internationale (UCI) Esports, na katerem smo imeli Slovenci samo enega predstavnika, no, predstavnico. Med 87 kolesarkami z vsega sveta se je na virtualno pot po cestah v okolici Glasgowa odpravila Laura Šimenc, ena naših najboljših kolesark. Virtualno tekmo je odpeljala na sobnem kolesu, za to priložnost postavljenem v dvorano gasilskega doma v Stražišču pri Kranju, in dosegla izvrstno 25. mesto.

Takole je dirka videti na ekranu ... FOTO: posnetek Zaslona

O tem, zakaj se je odločila sodelovati na svetovnem prvenstvu, ki združuje tako poklicne kot amaterske kolesarje, nam je hitra Gorenjka povedala: »Zato, ker je sodelovanje na taki tekmi poseben izziv. Odločila sem se sicer povsem spontano, saj že dlje kolesarim tudi prek aplikacije zwift, ki omogoča tako treninge kot tudi tekmovanja in je postala v svetu kolesarjenja priljubljena v zadnjem obdobju. Če ti tovrstno kolesarjenje gre, se nanj hitro navadiš in ti postane všeč.«

Proga je bila zelo zahtevna. FOTO: Špela Ankele

Ob določeni uri

Avatar oziroma spletna podoba hitre Slovenke FOTO: posnetek Zaslona

Kolesarke na daljavo so se ob določeni uri – to je bilo v soboto zvečer po našem času – vsaka na svojem koncu sveta priključile spletni dirki. Organizatorji tekmovanja so vsaki od 87 sodelujočih poslali enak trenažer, da so bile tekmovalne razmere za vse izenačene. Dekleta, ki so jih gledalci lahko spremljali tudi v spletnem prenosu, so imela trenažerje postavljene bodisi v domači telovadnici ali sobi bodisi v kaki dvorani, kjer so jih spodbujali navijači. Teh je bilo okoli Laure Šimenc kar precej, saj so zanjo v dvorani domačega gasilskega doma navijali številni domači in prijatelji.

Svetovno prvenstvo se je odvilo v treh krogih: najprej je pedale poganjalo vseh 87 tekmovalk, od katerih se je po približno 20 minutah naporne vožnje v drugi krog uvrstilo 30 najboljših. Med njimi je bila tudi Laura Šimenc z doseženim 13. mestom v prvem krogu. Nato je sledil drugi krog, ki je Slovenki prinesel 25. mesto. Kot je povedala po tekmi, je bila proga, ki je imela veliko vzponov, zelo zahtevna, tempo pa izjemno hiter.

»Od 87 tekmovalk, ki smo se uvrstile na svetovno prvenstvo na daljavo, se nas je 30 uvrstilo prek kvalifikacij, ostale so bile povabljene. S trenažerjem, povezanim z aplikacijo zwift, ki je namenjena treningom in tekmovanju v virtualnem svetu, že dlje treniram in se udeležujem tekmovanj v najvišji ligi,« je povzela Gorenjka, ki je doktorica veterine in se je nedavno zaposlila kot asistentka na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo.

Med ogrevanjem. FOTO: Špela Ankele

V gasilskem domu

Laura spada med naše najboljše kolesarke. FOTO: Gašper Strniša

O tem, zakaj se je odločila, da bo virtualno svetovno prvenstvo odpeljala v gasilskem domu, in ne v domači telovadnici, kjer sicer kolesari na daljavo, pa je pojasnila: »Ko sem se uvrstila na svetovno prvenstvo, sem se odločila, da to tekmovanje pripravim v družbi in ob podpori najbližjih.« S pogledom je zajela nekaj deset navijačev, ki so sobotno popoldne preživeli med navijanjem, in z iskrenostjo v glasu nadaljevala: »Imam najboljšo podporo!«

Med kolesarkami, ki so se pomerile na svetovnem prvenstvu UCI Esports, so bile mnoge vrhunske športnice: nekatere so bile poklicne kolesarke, druge udeleženke olimpijskih iger v različnih disciplinah, denimo v teku in vožnji s kolesi BMX.

Zmagala je Nizozemka Loes Adergeest, druga je bila Britanka Zoe Langham in tretja Američanka Jacquie Godbe.

87 kolesark z vsega sveta je tekmovalo.

Pedale je poganjala v dvorani gasilskega doma. FOTO: Špela Ankele