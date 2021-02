Lara Gut Behrami je svetovna prvakinja

Cortina d'Ampezzo. FOTO: Leonhard Foeger, Reuters

Druga Švicarka z zlato kolajno

je nova svetovna prvakinja v superveleslalomu. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo je osvojila svojo prvo zlato medaljo na velikih prvenstvih.je bila druga za dvojno švicarsko zmagoslavje. Bron je na tretjem mestu pripadel AmeričankiGut Behramijeva je letos zanesljivo najprepričljivejša na superveleslalomskih progah. Bila je glavna favoritinja za zmago in ta status je 29-letnica tudi upravičila.Pred svetovnim prvenstvom je dobila zadnje štiri superveleslalome v svetovnem pokalu od petih. In ta zmagoviti niz je nadaljevala tudi v Cortini za še peto zaporedno superveleslalomsko zmago. Na progi Olympia delle Tofane je nastopila s srečno sedmico ter s časom 1:25,51 najvišje postavila hitrostno letvico. Rojakinjo Suterjevo je za 34 stotink sekunde potisnila na drugo mesto. Suterjeva je še na drugem prvenstvu po vrsti osvojila odličje. Pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v Areju je bila bronasta.Pred Suterjevo sta se takrat uvrstili le Italijanka, ki je morala domače prvenstvo izpustiti zaradi poškodbe, zmagala pa je Shiffrinova, ki je bila v Cortini branilka naslova.Američanka je tokrat zaostala za Suterjevo. Bila je sicer zelo dobro na poti, čeprav je nazadnje v tej disciplini tekmovala pred enim letom. Z zaostankom 47 stotink sekunde je osvojila svoj prvi superveleslalomski bron. Napaka, ki ji je verjetno odvzela zlato, se ji je primerila v spodnjem delu.Čehinja, ki je dobila uvodni superveleslalom sezone 2020/21, je pristala tik pod stopničkami na četrtem mestu (+0,53).Gut Behramijeva je po drugem in tretjem mestu v superveleslalomih na svetovnih prvenstvih vendarle skočila na najvišjo stopničko. Postala je komaj druga Švicarka z zlatim odličjem v tej disciplini.Prva je, ki je dobila superveleslalom na svetovnem prvenstvu v Crans Montani leta 1987, ko je bila ta disciplina prvič na sporedu svetovnih prvenstev. Tudi takrat sta bili na prvih dveh mestih Švicarki. Srebro je dobila. Bron je takrat pripadel SlovenkiSlovenke so bila tokrat na tehnično zahtevni postavitvi daleč od najboljše petnajsterice.je na tekmi majhnih zaostankov zaostala 2,64 sekunde za 24. mesto., ki je v Cortini pred štirimi leti zmagala na superveleslalomu za svetovni pokal, je zaostala 2,86 sekunde za 25. mesto., zadnja na startu, je na prvem superveleslalomu na veliki sceni z zaostankom 3,20 sekunde vpisala 28. mesto med 40 uvrščenimi.Štuhčevo tekma prvenstva čaka v soboto, ko bo napadala tretji zaporedni naslov smukaške svetovne prvakinje. V petek jo kot ostale smukačice čakata dva treninga smuka. Hrovatova pa je prva slovenska adutinja na ženskem veleslalomu prihodnji teden.Ob 13. uri se bo začel še moški superveleslalom. Na startu so tudi(23),(25),(30) in debitant(37), ki je vskočil namestoPo prvotnem sporedu bi morali obe preizkušnji izpeljati v torek, a se je v načrte italijanskih organizatorjev in Mednarodne smučarske zveze vpletla narava, ki je z neugodnimi vremenskimi razmerami in obilnim sneženjem tekmovalni spored obrnila na glavo.