Lanišku skok odnesla strgana zadrga

Če želi neka športna panoga res uspeti, mora biti tržno zanimiva tudi za ZDA. Oziroma morajo v njej po vrhunskih rezultatih posegati tudi ameriški tekmovalci in tekmovalke. Alpsko smučanje bi onkraj velike luže lahko bilo le rekreacijske narave, a vsaj v zadnjem času sta Lindsey Vonn in Mikaela Shiffrin vse dvignili na športno odmevno in tržno zelo visoko raven. Za ZDA štejejo le odličja na velikih tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, če kolajne osvajajo v alpskem smučanju toliko bolje za žlahtno bero.

Smučarski skoki za svetovni pokal so se v olimpijski Lake Placid vrnili po dolgih 32 letih. Na prenovljeni, 128-metrski skakalnici MacKenzie sta bili konec tedna dve posamični tekmi za skakalce in še nova, superekipna preizkušnja, kjer državo zastopata dva posameznika. Na uvodni tekmi v posamični konkurenci je Timi Zajc pristal na četrtem mestu in le za 0,8 točke zgrešil zmagovalne stopničke. Preizkušnja je potekala v zahtevnih vetrovnih razmerah, zaradi teh so morali petkove kvalifikacije tudi prenesti na dan sobotnega tekmovanja. Zajc je bil po prvi seriji tretji, v drugo se v zvezni državi New York ni izteklo za vsaj tretje mesto. »Zelo sem vesel odličnega četrtega mesta. To je več kot sem pričakoval. Skakalnica mi je zelo všeč,« je prve vtise o prenovljeni napravi v MacKenzie Intervale Ski Jumping Complexu ocenil Timi Zajc. Domen Prevc je zasedel končno šesto mesto, Žiga Jelar 12. in Anže Lanišek 18.

Druga posamična tekma je prinesla najboljšo slovensko uvrstitev na šesto mesto Timija Zajca. Med deseterico se je zavihtel še Žiga Jelar na deveto mesto, prve točke v karieri je osvojil Matija Vidic za 26. mesto. Tik za njim je končal Lovro Kos, ta je v finalu sicer izgubil kar 16 mest. Težave z zadrgo so Anžetu Lanišku odnesle že nastop v kvalifikacijah. Tik pred skokom se mu je namreč zadrga strgala, časa, da bi to popravili, ali da bi v tej sezoni najboljši slovenski skakalec na vrh naleta dobil nov dres, pa ni bilo.

Uspešen Hinzenbach

Zmage v superekipni preizkušnji, skakali so v treh serijah, torej je posamezna ekipa zbrala šest skokov, sta se veselila Poljaka Piotr Żyła in Dawid Kubacki, Domen Prevc in Timi Zajc sta zasedla peto mesto. »Zanimiva tekma je za menoj, to je bilo nekaj novega za vse. Užival sem, uspeli so mi dobri skoki,« je bil zadovoljen Domen Prevc, ki je imel v svojih serijah dvakrat drugi in enkrat najboljši izid.

V drugi ženski posamični tekmi v Hinzenbachu sta Ema Klinec in Nika Prevc zasedli četrto in peto mesto. »Tokrat mi je 0,1 točke zmanjkalo do stopničk in 0,9 do zmage. Bilo je res zelo tesno. Je bil pa to znova super vikend. Znam skočiti še bolje, a je treba biti potrpežljiv. Hinzenbacha sem se kar malce bala, nisem vedela, kako bo šlo. Zdaj pa sem zelo zadovoljna z izplenom in gremo naprej,« je omenila Klinčeva. »Spet sem zelo vesela še enega odličnega rezultata. Vesela sem, da sem v finalu popravila napako iz prve serije in napredovala,« pa je povedala Prevčeva.