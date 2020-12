Lanišek tokrat za las ob stopničke, blestel tudi Cene Prevc

Norveški smučarski skakalec Halvor Egner Granerud (305,4 točke) je zmagovalec zadnje tekme svetovnega pokala pred začetkom tradicionalne novoletne turneje štirih skakalnic. To je za Norvežana že peta zaporedna zmaga. Najboljši Slovenec to zimo Anže Lanišek (295,6), ki je bil na sobotni tekmi tretji, je danes končal tik za stopničkami.



Lanišek, po prvi seriji je bil šesti, je dobro nastopil tudi v finalu in na koncu s četrtim mestom zgolj za 0,6 točke zaostal za zmagovalnim odrom. Najboljši dosežek to zimo je uspel tudi Cenetu Prevcu (282,6 točke), ki je končal na desetem mestu, medtem ko je bil Domen Prevc (271,1) 17. To so bili danes tudi edini trije Slovenci v finalu trideseterice.



Potem ko si je vseh sedem slovenskih skakalcev v kvalifikacijah priskakalo nastop na zadnji tekmi pred enotedenskim premorom, so kar štirje danes v težkih vetrovnih razmerah ostali brez točk svetovnega pokala. Peter Prevc je bil 33., Bor Pavlovčič 35., Rok Justin 40. ter Tilen Bartol 43.



Skakalce zdaj čaka teden dni premora, preden se bodo zbrali v nemškem Oberstdorfu, kjer se bo v snežnem središču Audi Arena v torek, 29. decembra, začela 69. novoletna turneja štirih skakalnic.