Lanišek se kot dekleta že veseli poletov v Vikersundu

Na prvi od dveh tekem smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Lillehammerju je imel oboleli Anže Lanišek v torek, ko tudi zaradi bočnega vetra ni mogel izvleči več od 18. mesta, obilo smole. Na včerajšnji drugi preizkušnji na veliki olimpijski napravi Lysgårdsbakken pa ga niti spremenljive razmere v finalu niso mogle ustaviti na poti na zmagovalni oder.

S skokoma, dolgima 139 in 136 metrov, je domžalski as osvojil odlično drugo mesto, na katerem je bil že po uvodni seriji. Za 7,4 točke je zaostal le za poljskim šampionom Dawidom Kubackim (137,5 m in 138,5 m), ki je bil po prvem »polčasu« še četrti. Na vrh se je zavihtel z najboljšim dosežkom finala. »Zame je bila tekma lepa, zmage pa sem toliko bolj vesel, ker mi v zadnjem obdobju ni šlo po željah. Moja skoka sicer nista bila popolna, a sta bila zelo v redu, v finalu pa mi je pomagal tudi veter,« je po šesti zmagi v sezoni in skupno enajsti v svetovnem pokalu priznal Kubacki in pristavil, da zaradi vetra, ki je iz trenutka v trenutek spreminjal smer in moč pihanja, v drugi seriji ni bilo preprosto ne za tekmovalno razsodišče ne za skakalce. »Zaradi čakanja je težko ohraniti zbranost,« je pojasnil Kubacki.

Super skoka

Laniška, ki je za 1,8 točke ugnal tretjeuvrščenega Avstrijca Daniela Tschofeniga (136,5 m in 134 m), vodilnega po uvodni seriji, niti čakanje ni moglo vreči iz tira. Potem ko se je moral dvakrat umakniti s startne klopi, je šlo v tretje vendarle rado. S še enim sijajnim skokom je potrdil že 14. uvrstitev na zmagovalni oder v tej sezoni in se v seštevku norveške turneje povzpel na drugo mesto. Za vodilnim Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom (133 m in 131,5 m), ki je bil tokrat šesti, zaostaja za 35,5 točke, pred tretjeuvrščenim Avstrijcem Stefanom Kraftom (136 m in 113 m), ki se je v finalu ujel v zračno past, tako da je s tretjega nazadoval na osmo mesto, pa ima zdaj poltretjo točko zaloge.

»Razmere so bile, kakršne so bile. S svojim delom sem zadovoljen, prikazal sem super skoka, zdaj pa se že veselim poletov v Vikersundu,« je bil nasmejan Lanišek, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal za tretjim Kraftom zaostaja za pičlo točko.

V finalu še štirje Slovenci

Timi Zajc (127 m in 129 m) je v finalu pridobil dve mesti, tako da je bil na koncu trinajsti. Z novimi točkami je svojo nadarjenost potrdil 18-letni Rok Masle (127,5 m in 119 m), ki je z 18. mesta zdrsnil na 21., medtem ko je Žiga Jelar (120,5 m in 122,5 m) z 29. napredoval na 24. mesto. Zadnja točka je pripadla Lovru Kosu (124 m in 102 m/30.), ki je v finalu za sedem mest pokvaril svojo uvrstitev iz uvodne serije, že prvi nastop pa se je ponesrečil Domnu Prevcu (91,5 m), ki je tekmo končal na zadnjem, 48. mestu.

Skakalna karavana se je že preselila na zadnjo postajo norveške turneje v Vikersund, kjer bodo danes (17.00) na sporedu kvalifikacije za prvo od dveh tekem v smučarskih poletih, ki se bo jutri začela ob 16.30. Za nedeljsko preizkušnjo bodo zeleno luč prižgali ob 16. uri. Že danes zjutraj (10.00) pa se bo po zaletišču norveške »pošasti« prvič za uradni trening spustila najboljša petnajsterica skakalk s turneje Raw Air, med njimi tudi Slovenki Ema Klinec in Nika Križnar.