Lanišek po polovici tekme vodil, v finalu ni dobro skočil

Nemški smučarski skakalec Markus Eisenbichler (267,6 točke) je zmagovalec prve posamične tekme 42. sezone svetovnega pokala v poljski Wisli. Za dvojno nemško zmago je z drugim mestom poskrbel še Karl Geiger (258,6). Anže Lanišek, ki je vodil po prvi seriji, je kot najboljši med štirimi slovenskimi finalisti končal na šestem mestu.



Organizatorji so morali danes zaradi težav z vetrom odpovedati poskusno serijo. Veter je krojil nastope skakalcev tudi v prvi in finalni seriji. Žrtev slabih razmer je bil že v prvi seriji tudi lanski zmagovalec svetovnega pokala in sobotni zmagovalec z ekipo Avstrijec Stefan Kraft. V teh spremenljivih razmerah se je dobro znašel Lanišek, ki je lani prav na tem prizorišču z drugim mestom dosegel uspeh kariere. Po polovici tekme je vodil, v finalu pa ni prikazal dobrega skoka in končal na šestem mestu. Poleg laniška so točke na prvi tekmi sezone osvojili še Bor Pavlovčič (214,5 točke) z 20., Timi Zajc (205,4) s 23., in Peter Prevc (180), ki je prav tako dvakrat skočil v slabih razmerah brez pomoči vetra, s 30. mestom.



Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna z dvema tekmama v finski Ruki.