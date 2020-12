Lanišek leto sklenil s prvim mestom v kvalifikacijah

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je zmagovalec kvalifikacij za petkovo drugo tekmo novoletne turneje v nemškem Garmisch Partenkirchnu. Na tekmo se je uvrstilo vseh šest Slovencev.



Lanišek, ki je za zmago in slovo od leta 2020 prejel tudi 5000 evrov nagrade, je poletel 138 metrov in za vsega 0,5 točke ugnal Norvežana Halvarja Egnerja Graneruda, ki je bil s 143 metri prepričljivo najboljši, zaradi slabšega doskoka pa je zaostal za Laniškom. Še dve desetinki točke več je zaostal Nemec Markus Eisenbichler, ki je skočil 135,5 metra.



Z izjemo Laniška so bili Slovenci daleč od najboljših. Peter Prevc (126,5 m) je v kvalifikacijah zasedel 21. mesto, Bor Pavlovčič (128 m) 30., Cene Prevc (128 m) 35., Žiga Jelar 36. (125,5 m) in Domen Prevc (123 m) 42. mesto.



V kvalifikacijah je manjkal lanski zmagovalec Norvežan Lindvik, tretji na prvi tekmi v Oberstdorfu. Zaradi zobobola je moral na pregled v Innsbruck, s čimer je zapravil tudi priložnost za nastop na tekmi in visoko uvrstitev v skupnem seštevku. Lindvik je lani zmagal v Garmischu in Innsbrucku, v skupni razvrstitvi pa je bil drugi za Poljakom Dawidom Kubackijem.