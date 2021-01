Lanišek drugi najdaljši, a po doskoku podrsal po snegu

Norveški smučarski skakalec in prvi favorit Halvor Egner Granerud (138,7 točke) je najboljši po prvi seriji novoletne tekme svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu, druge postojanke novoletne turneje štirih skakalnic. V finalu prve tekme na izpadanje bodo nastopili trije Slovenci, najboljši med njimi je Peter Prevc (119) na 16. mestu.

Lanišek z drugo daljavo dneva, a po doskoku podrsal po snegu

Najboljši Slovenec to zimo Anže Lanišek, ki je za slovo od leta 2020 v četrtek dobil kvalifikacije za Ga-Pa in ček za 5.000 evrov, je bil v zadnjem paru prve serije zanesljivo boljši od tekmeca, za nameček je imel drugo daljavo dneva pri 138,5 metra, a so se mu po pristanku prekrižale smuči, da se je komaj rešil padca.



Ker je podrsal z obema rokama, so mu sodniki po točkah upoštevali padec, tako da je s 118,1 točke pristal šele na 17. mestu.



Poleg Petra Prevca in Laniška bo v finalu nastopil le še Cene Prevc (112,2), ki je bil uspešnejši v dvoboju z Bolgarom Vladimijem Zografskim, in je po polovici tekme 28.



Na tekmi je nastopilo vseh šest slovenskih skakalcev, a so Domen Prevc s 36., Žiga Jelar s 40. in Bor Pavlovčič s 44. mestom že končali tekmovanje.



Smučarski skakalci se bodo po današnji tekmi preselili v Innsbruck, kjer bo na Bergislu 3. januarja tretja tekma 69. novoletne turneje. Že v soboto pa skakalce čakajo kvalifikacije.