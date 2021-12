Lani zaradi kazni doma, v soboto na stopničkah

Na začetku olimpijske zime svetovnega pokala je konkurenca v smučarskih skokih izjemno izenačena. Ker se imena na vrhu in pod njim menjajo pravzaprav iz enega konca tedna v drugega, so napovedi izjemno nehvaležne. Toda v Engelbergu je kljub vsemu že vse od prvega uradnega treninga dišalo po vrhunski uvrstitvi Timija Zajca. Čeprav še pred tednom dni v Klingenthalu, kjer je 21-letnik iz Hramš v občini Žalec z 19. in 48. mestom zaostal za svojimi pričakovanji in sposobnostmi, ni kazalo, da bi se lahko že kmalu potegoval za odmeven dosežek. Vse se je spremenilo, ko se je po dveh letih (lansko prireditev v osrčju Švice je bil prisiljen izpustiti zaradi kazni, ki jo je prejel, ker je med svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih v Planici na družabnem omrežju izrazil nezadovoljstvo nad takratnim glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem) spet podal na vrh zaletišča velike naprave Titlis. Z največjo švicarsko skakalnico se je Timi takoj ujel: v prvi seriji za trening je imel drugo daljavo (137 m), v drugi največjo (139 m), najdlje pa je poletel tudi v kvalifikacijah, v katerih je s 136,5 metra osvojil drugo mesto. Najdaljši skok mu je nato v soboto uspel tudi v poskusni seriji (139,5 m) in v uvodni na tekmi (139 m), nakar je v finalu s 137 metri zaostal le za nemškim zmagovalcem Karlom Geigerjem (140 m) in drugouvrščenim Japoncem Rjojujem Kobajašijem (140,5 m). Zajc se je s tretjim mestom tako po 21 mesecih znova zavihtel na zmagovalni oder, to so bile njegove sedme stopničke med elito, prve po 3. mestu marca lani v Lillehammerju. »Zelo sem vesel, da sem po dolgem času spet stal na stopničkah. Od petkovih kvalifikacij naprej sem tu kazal res vrhunske skoke,« je bil zadovoljen mladi član SSK Ljubno BTC, ki po drugi tekmi v Engelbergu še zdaleč ni bil tako dobre volje. Potem ko se je kot 29. skozi šivankino uho prebil v drugo serijo, je v finalu pokazal zobe in z osmim dosežkom napredoval do 17. mesta.

Lanišek obakrat med deseterico

Najboljši Slovenec je bil včeraj Anže Lanišek, ki je z desetega mesta skočil na sedmo in tako še za mesto izboljšal svojo sobotno uvrstitev. Tako se je še drugič zapored uvrstil med elitno deseterico, med katero je bil pred tem nazadnje v Ruki, kjer je pred tremi tedni prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu. »Tekma je bila kar kaotična, sam pa sem pokazal, da znam dobro skočiti tudi v težkih razmerah. Veter je tokrat igral kar veliko vlogo, razpon pribitkov zaradi vzvratnika je bil precejšen. Potem je bilo videti, kot je bilo pač videti,« je omenil 25-letni Domžalčan, ki si je tako še pravi čas – tik pred novoletno turnejo (med 28. t. m. in 6. januarjem) – spet okrepil samozavest. Na generalki za tradicionalno tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, na katerem bosta glavna favorita včerajšnji zmagovalec Kobajaši in drugouvrščeni Geiger, so si od naših reprezentantov obakrat točke priskakali tudi Cene Prevc (11. in 13.), Lovro Kos (16. in 30.) in Peter Prevc (25. in 29.), medtem ko je Domen Prevc po spodletelem petkovem kvalifikacijskem nastopu včeraj pristal šele na 47. mestu. V sredo se bodo najboljši slovenski skakalci pomerili med seboj na državnem prvenstvu v Planici. Miha Šimnovec